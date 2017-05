En av disse to blir Ship of the Year 2017

Blant årets nominerte til Ship of the Year 2017 har juryen kommet frem til to kandidater det nå står om. I år blir det lokaloppgjør i Ulsteinvik.

De nominerte er «NKT Victoria» byggenr. 372 fra Kleven til NKT Cables og «Windea Leibniz», byggenr. 310 fra Ulstein Verft til BS Offshore.

Juryen anerkjenner det omfattende innovasjonsnivået som begge disse skipene representerer innen sine markedssegmenter og synes at det er spennende med et lokalt Ulsteinvik-oppgjør i årets konkurranse om Ship of the Year.