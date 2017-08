Elektrifisering av fiskeflåten kan halvere CO2-utslipp

Den norske fiskeflåten består av 5 000 registrerte fartøy. Dieselmotorene ombord pøser ut store mengder CO2 og NOx (nitrogenoksider). Ett grep kan redusere utslippene kraftig, viser ny rapport som ble lansert under Arendalsuka 15. august.

– Løsningene er på plass, og erfaringene fra verdens første elektriske ferge og den elektriske fiskesjarken Karoline viser at batterihybride løsninger vil fungere også for kystfiskeflåten, sier salgsdirektør i Siemens, Odd Moen i en pressemelding.

Batteri-hybrider

– Ved å sette inn en el-motor og batteri i tillegg til dieselmotoren, kan utslippene kuttes kraftig. Om man bare regner med de 3 000 båtene i kystfiskeflåten som egner seg best for oppgradering, kan man halvere CO2-utslippene herfra, fra 420 000 til drøyt 200 000 tonn årlig, sier Jan Kjetil Paulsen. Han er seniorrådgiver for skipsfart i miljøstiftelsen Bellona.

– Dette er et opplagt, viktig og godt grep for en næring som jobber så tett på naturen, sier Paulsen.

Mange små

En rapport publisert av Bellona, Nelfo, Elektroforeningen og Siemens tirsdag, viser at det er greiest å starte med – og oppnå en god miljøgevinst – ved å oppgradere kystfiskeflåten, båter på 9-15 meter. De er det 3 000 av i Norge. Mange er gamle: 60 prosent er over 30 år. Rapporten anbefaler å bygge om de nyeste; de over 20 år bør skiftes ut. Da kan hele kystfiskeflåten gå med hybrid fremdrift innen ti år, utslippene vil være halvert, og Norges forpliktelser i klimaforliket med EU vil være oppfylt på dette området (40 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2030).

Eksportmarked for verftene

– En slik omlegging kan få stor betydning for norsk verftsindustri, med opptil 3 000 nye, varige arbeidsplasser, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo. – Batteriteknologien utvikles også raskt. Rekkevidden vil øke og prisene falle. At vi i Norge er tidlig ute, gjør at vi kan bygge en ny næring rundt batteriteknologi med stort eksportpotensiale, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen.

God økonomi

Hver enkelt fisker må regne med en betydelig investering, men ifølge rapporten vil det likevel lønne seg for de fleste: El-motorer er mye billigere i drift, krever mye mindre vedlikehold. Dermed vil gjennomsnittsfiskeren spare ca 60 000,- kroner i året. Samtidig får de skiftet ut utstyret med noe nytt og mer effektivt.

– Staten bør bidra med investeringsstøtte. Den kan komme i stedet for støtten fiskerne får til fossilt drivstoff i dag, foreslår Paulsen. Han sier dagens ordning bremser en utvikling som kunne tjent miljøet.

– På sikt vil staten spare penger, når de kan droppe drivstoffsubsidiene. Investeringsstøtten som trengs tilsvarer bare 10 års subsidier.

Ren fremtid

Gruppen bak rapporten mener hel-elektriske båter hadde vært det ideelle, men prosessen må gå stegvis. De ser hybrider som et første, realistisk steg inntil teknologien (og infrastrukturen) for full batteridrift er på plass. Dette handler også om sikkerhet, siden rekkevidde er kritisk på sjøen. Pr i dag er en hybridbåt som går på strøm halv tiden det beste. Etter hvert kan båter gå på strøm og hydrogen og dermed helt unngå utslipp, mener gruppa.