Eierskifte for Blohm+Voss

Bremen-baserte Lürssen, kjent for å bygge luksusyachter og marine fartøy kjøpte nylig velkjente Blohm+Voss i Hamburg fra det britiske private equity fondet Star Capital Partners.

Frank Horch, næringsbyråd i Hamburg uttrykker optimisme for det neste kapittelet i verftets 139 år lange historie, og mener Blohm+Voss er i trygge hender i Lürssen-familiens eierskap, skriver NDR.de.

-Med Lürssen får vi en strategisk eier som ønsker å utvikle selskapet på lang sikt sammen med oss og utvide tjenestene innenfor våre kjerneoppgaver, sier administrerende direktør i Blohm+Voss, Fred van Beers til NDR.de

Peter Lürssen, sjef for Lürssen Maritime er fornøyd med oppkjøpet. – Gjennom oppkjøpet av Blohm+Voss tar vi over et verft med en strategisk, fordelaktig plassering og varierte produksjonsfasiliteter, sier han i følge gcaptain.com.

Han legger til: – Vi ønsker å bruke disse anleggene for å utfylle våre eksisterende ombygging – og reparasjonsvirksomhet og tilby våre kunder bedre service. I tillegg ønsker vi å utnytte den kompetansen og erfaringen verftet og dets ansatte besitter for nybygg av komplekse marineskip og fortsette sin produksjon i Hamburg-området. Byggingen av yachter på Hamburg-verftet vil avhenge av den generelle markedssituasjonen , og det er vanskelig å bedømme på dette tidspunktet.

Prislappen på Blohm+Voss forblir mellom partene.