Eide Marine lektere på rek – anmelder hærverk

På jualften våknet innbyggerne i Sandvoll i Kvinnherad til en slepebåt og fem store lektere tilhørende Eide Marine i fjæresteinene. Natt til første juledag var en sjette lekter tilhørende selskapets anlegg på Halsnøy på rek. Det skriver NRK.

Til NRK sier styreleder Georg Eide at de hadde sikret utstyret godt i forkant av uværet som var ventet i julen, og at fortøyningene er skåret over med kniv eller sag. At den største lekteren hadde en åpen sjakkel som krever mer enn 30 omdreininger for å åpnes, mener Eide styrker mistanken om at det ikke er «Urd» som står bak.

Eide Marine har i følge NRK anmeld forholdet til politiet, og setter nå opp overvåkningskameraert på området fartøyene ligger i Gravdalsvikjo.

Det var lokalavisen Kvinnheringen som først meldte om hendelsen.