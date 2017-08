Dux, Pax og Audax døptes i helgen

Trippeldåpen av Dux, Pax og Audax fant sted i Hammerfest havn lørdag, og falt sammen med Statoils markering av ti år for anlegget på Melkøya hvor de tre taubåtene, sammen med to fortøyningsbåter, skal skal assistere LNG-skipene og andre tankskip ved ankomst og avgang, fremgår det av en pressemelding.



Gudmødre var fabrikksjef Hammerfest LNG på Melkøya, Unni Merethe Skorstad Fjær (Dux), Inger Vik Framnes (Pax) og regnskapssjef i Østensjø Rederi, Siv Halvorsen (Audax). Vik Framnes er ektefelle av finansdirektøren i Østensjø Rederi. De tre taubåtene og de to fortøyningsbåtene får alle Hammerfest som registreringshavn og således byens navn i hekken.

– Dette har vært et høydepunkt i 2017 for oss. Vi bygger dessuten relasjoner og kompetanse i nord med de operasjonene taubåtene våre skal inngå i på Melkøya og ser fremover mot å gjøre forretninger i Nord-Norge også i fremtiden, uttaler adm. dir. i Østensjø Rederi, Kenneth Walland i pressemeldingen.

Taubåtene og fortøyningsbåtene er på kontrakt med Statoil, og foruten gudmor Unni Merethe Skorstad Fjær var også andre representanter for selskapet til stede ved dåpen sammen med blant andre representanter fra verftet Astilleros Gondan i Spania, skipsdesigner Robert Allan Ltd. i Vancouver og ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen. Østensjø Rederi hadde selv en stor delegasjon med fra Haugesund.