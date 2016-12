Drammen havn: Gods fra sjø til togskinne

Nylig åpnet Drammen havn sin nye jernbaneterminal, dermed kan 30 prosent av bilene som som ankommer havnen fraktes direkte videre på togskinner istedet for å belaste veinettet.

Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor – et prosjekt som har kostet 400 millioner kroner.

– Med ny jernbaneterminal på Drammen havn vil heretter 30 prosent av bilene fraktes direkte videre på bane i stedet for å belaste veinettet. Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor. – Dette gjør Drammen havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen i en pressemelding fra Drammen havn.

Under den offisielle åpningen tidligere denne måneden understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger at utbedringen gjør Drammen havn til et multi-modalt knutepunkt.

– Vi har ambisiøse mål for å få mer gods fra vei til sjø og bane. Holmen i Drammen er et godt eksempel på at dette er mulig, sa Jernbanedirektøren i sin åpningstale.

Umiddelbart etter åpningen ble de første importerte bilene ført over på godsvogner på havna. For Autolink, som håndterer importen av 160.000 biler betyr jernbaneutbyggingen mye.

– Tidligere måtte 30 prosent av disse bilene fraktes på trailer gjennom Drammen bysentrum. Nå går disse bilene rett over på bane, sier leder i selskapet Eva Sunberg i meldingen.