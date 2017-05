DOGA jakter flere maritime suksesshistorier

Design og arkitektur Norge (DOGA)skal dele ut Innovasjonsprisen for universell utforming for tredje gang. For seks år siden var det Hyen-baserte Brødrene Aa som vant transportkategorien for sitt inkluderende hurtigbåt-design.

Nå etterlyser DOGA maritime kandidater blant årets nominerte.

Frem til fredag 12. mai er det mulig å nominere kandidater til prisen, som har til hensikt å løfte fram de mest innovative og brukervennlige produktene, tjenestene og omgivelser som finnes i Norge. Programleder Onny Eikhaug i (DOGA) ønsker seg så mange nominasjoner som mulig.

– Absolutt alle – både fagpersoner og vanlige borgere – kan komme med nominasjoner. Vi vet det allerede finnes hundrevis, kanskje tusenvis, av gode, inkluderende løsninger i Norge innenfor alle tenkelige områder. Ved å løfte fram de beste og mest innovative av disse, håper vi å inspirere enda flere til å satse på universell utforming, sier Eikhaug i en pressemelding.

Inkluderende båter fra Sogn og Fjordane til Kina

I 2011 vant verftet Brødrene Aa, rederiet Norled, tidligere Tide Sjø, og transportselskapet Kolombus, som da het Rogaland Kollektivtrafikk, transportkategorien innen Innovasjonsprisen for universell utforming for sine inkluderende hurtigbåter.

– Prisen har hjulpet oss med å ta en posisjon i markedet som en leverandør med faglig kompetanse til å levere på kravene til universell utforming. En av erfaringene vi har gjort oss er at det ikke koster mer å ta slike hensyn, så lenge de kommer med allerede på tegnebordet, sier Tor Øyvin Aa, administrerende direktør i Brødrene Aa.

I kjølvannet av prisen har verftet i Gloppen sikret seg oppdrag også utenfor Norge. Selskapet har blant annet levert universelt utformede passasjerbåter som nå går mellom flyplassen i Hong Kong og fastlandet.

Sjøen for alle

Da hurtigbåtene i Ryfylke gikk ut på anbud i 2007, var et av kravene fra oppdragsgiver Rogaland Kollektivtrafikk FKF at de nye båtene skulle være universelt utformet.

Og det ble de nye katamaranene fra verftet Brødrene Aa blitt til gangs. Alt ble lagt tilgjengelig på ett dekk, uten trapper eller terskler som hindrer fri ferdsel ombord. Byggematerialer og tekstiler var allergivennlige, og taktile skilt skulle gjøre det lettere for synshemmede å orientere seg. Teleslynger sørget for at passasjerer med høreapparat får med seg alt som sies over skipets høyttaler. Kioskene fikk disker i ulik høyde, toalettene ble ekstra store. Og dette var bare noen av de universelle grepene som er tatt.

Ifølge juryleder John Arne Bjerknes, til daglig partner i arkitektselskapet Nordic, skiller en universell utformet løsning seg fra tradisjonelle hjelpemidler ved at de fungerer bedre for alle, ikke bare brukere med funksjonsnedsettelser. Som eksempel nevner han den tidligere forhatte og fryktede selvangivelsen.

Innovasjonsprisen for universell utforming har blitt delt ut av DOGA siden 2011 på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, som koordinerer regjeringens satsing på universell utforming. Prisen deles ut i åtte kategorier, og hedrer oppdragsgivere, arkitekter og designere som har utviklet nyskapende og inkluderende løsninger med fokus på menneskelig mangfold.