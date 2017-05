DNV GL hedret de unge lovende

DNV GL benytter Nor-Shipping til å trekke de unge lovende frem i lyset. Gjennom sin Young Professional Award har klasseselskapet delt ut heder, ære og store penger til tre ferske mastere.

Young Professional-prisen som deles ut til bachelor -, og masteroppgaver deles ut i kategoriene «safer», «smarter» og «greener». I tillegg til heder, ære og statuett kommer prisen med en pengepremie på 1000 euro.

Hver kategori juryeres av tre jurymedlemmer, totalt ble 25 oppgaver vurdert for årets pris etter følgende kriterier: innovasjon, samfunnsinteresse, kompleksitet for unge forskere og oppgavens generelle kvalitet.

Danske Mathilde Andersen (24) er årets vinner i «safer» kategorien. Hun jobber i dag i Maersk, og vant pris for masteroppagven «Implementation of Generalized Modes in a 3D Finite Difference Seakeeping Model» skrevet ved Danmarks Tekniske Universitet.

Tyske Heinrich Grümmer (29) fra Technical University of Berlin var best i klassen i kategorien «smarter» med sin oppgave «Design and Optimization of a Hubless Rim-Driven Thruster for an Autonomous Surface Vehicle using RANSE Simulations».

Grümmers master fokuserte på presis ytelsesprediksjon, basert på CFD (computational fluid dynamics), og observerte ytelsen til fremdriftssystemet på et autonomt fartøy drevet frem av solenergi, med mål om å krysse Atlanterhavet. Grümmer jobber i dag i den Potsdam-baserte leverandøren Friendship Systems.

Vinneren i kategorien «greener» var italienske Susanna Valent (31)i fra University of Genoa. Den tidligere marinekadetten skrev masteroppgaven «A Fleet of Sea-Cleaning Autonomous Units, Managed by a WasteRecovery Island». Oppgaven involverte utviklingen av en prototype på et rensesystem, bestående av en flåte med autonome, foldbare fartøy for å fjerne blant annet oljesøl og mikroplast i havet.