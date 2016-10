DNV GL åpner nytt kontor og testlab i Bergen

DNV GL åpnet i dag nytt bygg og nye laboratorier i Bergen. Etter å ha flyttet til byens sentrum kommer selskapet nå nærmere et kunnskapsbasert, maritimt fellesskap de også selv har ambisjoner om å bidra til.

Det nye hovedbygget på Marineholmen inngår i Marineholmen Forskningspark. Både på Marineholmen og i Buehallene ved Puddefjordsbroen vil også nye, moderne laboratorier bli tatt i bruk.

Kontorbygget, som har fått navnet «Basen», oppføres til miljøstandarden BREEAM Excellent og blir et av Bergens første bygg med denne miljøsertifiseringen. BREEAM-NOR er et helhetlig verktøy som måler byggets bærekraft, til beste for bruker, leietaker, og miljø. Det gis blant annet poeng innenfor god prosjektledelse, energiforbruk, innemiljø, gode alternativer til privatbil, materialvalg, avfallhåndtering, økologi og forurensning.

Innovasjon i krevende tider

– Den maritime klyngen i Norge er verdensledende med en sterk vilje og evne til nytenkning og innovasjon. Særlig miljøene innen shipping, olje og gass og sjømat – på Vestlandet generelt og i Bergen spesielt – kan fremvise mange eksempler. Når vi nå flytter, åpnes nye muligheter. Vi kan i større grad utvikle vår kunnskap gjennom daglig kontakt i inspirerende miljøer, og vi kan ventelig bidra med vår kunnskap til de samme miljøene på en bedre måte, sa DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen da han ønsket et 100-talls gjester velkommen til åpningen.

– Det er krevende tider for mange i maritim-, og olje- og gassindustrien nå, og det er naturlig nok også krevende for deler av DNV GL også, bemerker Mads Arild Eidem, DNV GLs sjef i Bergen. Samtidig er det i motgang at nødvendigheten av nytenkning og nyskapning er sterkest. Derfor tror jeg at timing for flytting til forskningsparken er ideell.

DNV GL har om lag 100 ansatte i Bergen. Fokus har tradisjonelt vært rettet mot shipping, olje og gass hvor klassifisering og rådgivning er hovedtjenestene. Men også kvalifisering av nye teknologier, skade- og rotårsaksanalyse i tillegg til sertifisering overfor en lang rekke andre industrier og næringsvirksomheter utgjør en vesentlig del av de ansattes arbeids oppgaver. Over de siste årene har særlig kvalitetssikring og rådgivning overfor en stadig voksende havbruk- og sjømatnæring vokst frem.

Under åpningen ble mulighetene ved laboratoriene vist frem.

Laboratoriet i Buehallene inneholder en av verdens aller største strekk-test maskiner til bruk ved testing av forankrings- og løfte-utstyr. I tillegg inneholder laboratoriet utstyr for annen teknologikvalifisering og materialtesting.

– I den nye, store strekk-test maskinen i Buehallene er det nå mulig å strekk-teste komponenter og forankringssystemer opp mot 2.900 tonn. Produsenter fra hele verden sender utstyr til Bergen for testing og kvalifisering. Grunnen til dette er ikke topp moderne utstyr alene, men i stor grad anerkjent kompetanse og DNV GLs kunnskaper og erfaring med utvikling av standarder og regelverk, sier Eidem.

For å redusere risiko og bygge tillitt til ny teknologi og nye materialer er det nødvendig å kjenne materialers egenskaper, vurdere og teste disse opp mot tiltenkt bruk. Standard og skreddersydde tester innenfor material- og korrosjon blir nå gjennomført for å møte krav til krevende tekniske løsninger.

Tester med vann fra Byfjorden

Laboratoriet på Marineholmen tar inn sjøvann fra Byfjorden og gjør forsøk og korrosjonstesting under og med reelle miljø parametere. Her gjøres også skade- og rotårsaksanalyse. Laboratoriet gir 24 timers tilgjengelig støtte ute i felt, på land og offshore.

DNV GL har 18 laboratorier over hele verden, som inngår i et samarbeidende globalt nettverk.