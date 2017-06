Direktør fra Bodø til Oslo

Havnestyret i Oslo Havn har innstilt Ingvar M. Mathisen som ny havnedirektør. Han kommer fra samme stilling i Bodø, fremgår det av en pressemelding.

Ingvar Mathisen (48) har blitt innstilt som ny havnedirektør av havnestyret i Oslo. Styrets leder vil nå gå i videre dialog med Mathisen, med sikte på å tilby ham stillingen.

Mathisen har de siste 12 årene vært havnedirektør i Bodø, men han har også flere års erfaring med shipping både nasjonalt og internasjonalt som markedsføringssjef for midtøsten i firmaet Leif Høegh & co, samt fra konsulentfirmaet Transportutvikling AS.

Mathisen er utdannet siviløkonom med fordypning ledelse, markedsføring og international business. Han har også gjennomført et MBA-program med fordypning i strategisk ledelse.

48 om beinet

– Når vi nå har valgt å innstille Ingvar Mathisen som ny havnedirektør har vi særlig lagt vekt på hans erfaring, forståelse og kompetanse for å drive havn, i spennet mellom den offentlige forvaltning og det kommersielle markedet, og som en samfunnsaktør. Vi har tro på at Ingar Mathisen kan lede Norges største havn mot ytterligere vekst og utvikling, sier styreleder Roger Schjerva i meldingen.

Han påpeker at de hadde mange kvalifiserte søkere, og at de nå har vært gjennom en grundig prosess. I alt 48 søkere ble vurdert for stillingen, deriblant tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, i følge lokalavisen Vårt Oslo.