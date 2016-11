Ønsker å digitalisere rederidriften

Bent Philipps i teknologiselskapet Firstpoint, mener digitalisering av driften er det som skal til for å effektivisere rederidriften.

Firstpoint er god å ha med på laget under digitaliseringsprosessen. De har flere store rederier på kundelisten og som de leverer tjenester inn i IT-avdelingene til og hjelper med organisering av driften.

– Det vi har sett er en stigende trend med å «outsource» tjenester for heller å kunne konsentrere på kjerneoppgaver i rederivirksomheten. Vi har i lang tid jobbet med å utvikle løsninger for å få det til. Vi skjeler til utviklingen i bransjen ellers der vi ser det er et skifte på gang, og vi tror at rederibransjen trenger nye impulser og tiltrekke seg en ny type kompetanse, sier Bent Philipps til skipsrevyen.no. I slutten av måneden holder selskapet et seminar hvor de vil dele sin kunnskap.

Drivere som miljøperspektiv og rammevilkår vil være med forme næringen fremover, men er utenfor reders kontroll. Teknologi derimot, er en av de tingene rederne kan ta et aktivt valg på.

– Det at man har en moderne infrastruktur på båtene som gjør at man kan dele data, kan være kritisk når du skal ha havneanløp, og ikke får ut nødvendige papirer fordi systemet på båten er nede og du har ikke satellittlinken. Det koster, uttaler Phillipps videre.

Duplisering av data

Selskapet han representere har vært nøye på at de dataene man har om bord, de dataene har man også på land. Kontoret på land kan da håndtere all dialog med for eksempel havnemyndigheter, uten å bli blokkert. Firstpoint legger opp til deling av verdikjeder gjennom interaktivitet.

-Ved å dele data direkte med myndigheter og de som organiserer havneanløpene, forenkles en hel del fordi man tar bort mange av de manuelle prosessene. Kapteinen som skal inn til havn, behøver da ikke fylle ut en hel del informasjon om last, fordi dette kan leveres fra land og sendes direkte. Vi sørger for duplisering. Digitalisering på enkleste nivå, er å automatisere prosesser, presiserer han.

Sammen med sine kolleger har Philipps jobbet frem en løsning som skal optimalisere drift av båtene. – Når kapteinen er på vei mot en havn, vet han hva som kommer til å skje, for vi har systematisert opp informasjonen. Vi har utviklet et system som gir kapteinen en losserekkefølge ut ifra hvilken last han har om bord, som gjør at han effektivt kan få utført oppgavene. Han vet hvilken pir han skal velge og kan «benchmarke» seg opp mot alle de andre kapteinene, forklarer Philipps.

– Konservativ bruk av eksisterende teknologi

Det er et hav av sensorer på et skip. Måleinstrumenter på for eksempel varme som sier at det ser bra ut, men det viser ingen historikk, for eksempel at temperaturen har ligget lavt eller høyt i lengre perioder, noe som gjør at man må tenke på å få service på motoren.

Båtene drives tidsstyrt også tidspunktet for når de skal i dokk. Philipps mener det heler bør gjøres behovstyrt. – Her kan man bruke sensorer som hele tiden forteller deg hva tilstanden er. Da har du bedre forutsetninger for å ta beslutninger med hensyn til drift av båten, sier Philipps.

Han mener mange har vært konservative, og ikke benyttet seg av den teknologien som allerede ligger på båten.

– Vi løfter litt på disse tingene. Basisen er at vi tar over driften av infrastrukturen på båten, også bygger vi tilleggstjenester på toppen som gir stor verdi for rederen, avslutter Philipps.

Firstpoint er i dag involvert i prosesser mot ti større rederi i Norge, og har foreløpig et stort rederi som har tatt i bruk løsningen og takket ja til digitalisering. Investeringen rederiet gjorde, har de, ifølge Firstpoint, spart inn igjen i løpet av to måneder.