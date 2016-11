DFDS kontraherer to Ro/Pax?

Det danske rederiet har allerede et byggeprogram i Tyskland og Kina som omfatter en ny generasjon ro/ro-skip. Nå følger man trolig opp med kontrahering av minst to nye ro/pax skip.

DFDS sine fire eksisterende cruiseferger seiler i dag mellom Amsterdam og Newcastle og København og Oslo. Snittalderen på disse vil om tre år være 30 år. Hittil har rederiet anskaffet second-hand tonnasje og oppgradert disse ved behov for flåtefornyelse.

Til Søfart forteller DFDS at man enda ikke er i havn med hvilken strategi man skal følge nå når flåten igjen skal fornyes, men vi antar at nybygging er mest aktuelt.

Innen ro/ro segmentet er det stor aktivitet hos DFDS. Man kontraherte tidligere i år to nybygg ved Flensburger Schiffbau-Gesellschaft for levering i 2017 samt besluttet å forlenge M/S «Primula Seaways» med 30 meter ved Lloyd Werft i Tyskland.

Og i september kom så beskjeden om at man bestilte to store skip ved Jinling Shipyard, Kina for levering i 2019. Disse to siste blir bygget med renseanlegg for ballastvann og scrubbers, og får kapasitet for 450 trailers.Forbruk og utslipp vil bli redusert med mer enn 25 prosent per transportert trailer sammenlignet med eksisterende tonnasje.

Les også: De største frakteskipene i DFDS historieSkipene får loa 235 meter, bredde 33 meter og servicefart på 21 knop. Lane metres er oppgitt til 6700.