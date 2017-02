– Dette er vår største kontrakt noensinne

Wärtsilä signerte nylig en omfattende 12-årig avtale med cruisegigant Carnival Corporation.



Avtalen omfatter 79 av Carnival Corporation sine båter, som nå får en service- og vedlikeholdskontrakt med Wärtsilä. Den resultatbaserte avtalen innebærer felles økonomiske insentiver og eksponering basert på utfall for begge selskaper.



– Det betyr i praksis at vi skal planlegge, overvåke og vedlikeholde alt som skjer på det utstyret vi har levert om bord på disse båtene. Vi har i oppgave å sørge for at spesielt motorene blir drevet optimalt, slik at du får den maksimale kostoptimalisering på motorene, sier Cato Esperø, salgssjef i Wärtsilä til skipsrevyen.no



Avtalen omfatter Wärtsiläs Dynamic Maintenance Planning (DMP) og tilstandsbasert vedlikehold (CBM). Disse tjenestene er basert på å fange digitaliserte datastrømmer fra hver motor. Med DMP og CBM på plass, skal fartøyet og flåteoperasjoner være optimalisert.

Omfatter 400 motorer

I følge en pressemelding dekkes omlag 400 Wärtsilä-motorer av avtalen, slik at her vil selv minimale reduksjoner i drivstofforbruk kunne bety betydelige årlige besparelser. Salgssjefen vektlegger at det som går på driftseffektivitet og forbruk som vurderes spesielt nøye.

– Vi har system som overvåker motorer og forbruk, vi planlegger dynamisk vedlikehold der vi hele tiden følger tilstanden på motorene slik at det er optimalisert etter behovet, forklarer han videre.

Verdi: 900 millioner

Verdien av den langsiktige avtalen er på nærmere 900 millioner euro, opplyses det i en pressemelding. Og forventede inntekter for de neste to årene, på cirka 150 millioner euro, vil bli inkludert i Wärtsiläs ordrebok for første kvartal 2017. Kontrakten trer i kraft 1. april, og forventede inntekter for 2017 er 56 millioner euro.

– Noen båter har allerede overvåkingsutstyret på plass, de andre vil få det. Da vil alle motorene bli kjørt gjennom samme planlegging og overervåkingssystemet. Dette er den største avtalen vi har gjort noensinne, men vi ser at dette er noe flere og flere aktører blir opptatt av. Carnival er kjempestore, men vi har kunder i Norge som har lignende avtaler. Vi har og tilsvarende avtaler på gang i Norge per i dag, avslutter Esperø.