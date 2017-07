Dess Aquaculture kontraherer to brønnbåter i Tyrkia

Det Grimstad-baserte havbruksrederiet Dess Aquaculture melder at de har kontrahert to nye brønnbåter som skal bygges ved tyrkiske Sefine Shipyard. Det går frem av en børsmelding fra SolstadFarstad.

Det er inngått fast kontrakt på to fartøyer, men kontrakten kommer med opsjon på ytterligere to brønnbåter. De to som nå skal bygges skal etter planen leveres i 2019 og vil da gå inn på hver sin femårige kontrakt for Marine Harvest.

Designet på Stord

Stord-baserte Salt Ship Design står bak designet på båtene som blir 84,4 meter lange og 16 meter brede. Brønnkapasiteten vil være på over 3500 m3.

– Vi har i lengre tid jobbet tett sammen med DESS Aquaculture og Marine Harvest for å se på hvordan brønnbåtoperasjoner kan gjøres mer skånsom for fisken, og hva som er operasjonelle krav til en moderne og effektiv brønnbåtsier Arne Stenersen, administrerende direktør i Salt Ship Design i en pressemelding.

Videre sier Stenersen at det har vært spennende å jobbe tett på et segment som vil spille en stor rolle for selskapet i tiden fremover.

I tillegg til designet vil Salt Ship Design levere komplett engineeringspakke til det tyrkiske verftet.

Slaktebåt klar i 2018

Designselskapet leverte i fjor design på en slaktebåt til samme rederi som for tiden er under bygging ved Myklebust Verft, planlagt overlevering er i mars 2018.

Per i dag er det 13 fartøy med Salt design under bygging, deriblant en serie på seks ankerhåndteringsfartøy til Mærsk som Kleven nylig utsatte levering på.

Satser på ytterligere vekst

Dess Aquaculture ble en del av kjemperederiet SolstadFarstad da tre offshorerederiene Solstad, Farstad og Deep Sea Supply fusjonerte i juni i år.

– For SolstadFarstad er satsningen på DESS Aquaculture av stor stor strategisk betydning, og det planlegges for ytter ytterligere vekst innenfor dette segmentet de kommende årene årene, heter det i børsmeldingen.