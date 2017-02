Deep Sea fartøy med jobb til 2020

Deep Sea Supply skriver i en børsmelding at to av deres fartøy har fått fornyet kontraktene sine frem til 2020, og at et tredje har halt i land et seks måneders oppdrag.

PSVene «Sea Forth» og «Sea Flyer» har begge vært på time-charter hos samme klient siden 2013. Kontraktene skulle i utgangspunktet løpe frem til henholdsvis mars og juli 2018. Nå har begge fått kontraktene forlenget frem til 1. januar 2018.

«Sea Tantalus» på sin side har skaffet seg seks måneders arbeid for Apache North Sea Limited, et oppdrag fartøyet gikk i gang med allerede 17. januar.