Dåp av «Seihav»  

Lørdag holdt austevollrederiet Seistar Holdings dåpsfest for siste tilskudd til stammen, brønnbåten «Seihav».

Det begynte med dåp i Austevoll med 300 gjester. – Vi hadde hornmusikk, bespisning og presentasjon av «Seihav» for kunder, ansatte og folk i Austevoll, sier Børge Rosenberg til Skipsrevyen.no mandag.

Deretter seilte de fire båtene «Mowi Star», «Seigrunn», «Seivåg» og «Seihav» i kortesje til Bergen i helgen. Her gikk dåpsmiddagen av stabelen på SAS Radisson Blue på Bryggen med 200 til bords, blant dem kunder, forretningsforbindelser og sentrale personer i prosjektet.

Litt om Seihav

– Dette er en hypermoderne båt med svært avansert utstyr og teknologi. Båten er 79 meter lang. Den har bruttobrønnvolum på cirka 4000 kubikkmeter, sier en fornøyd Rosenberg. Han forklarer videre at båten under ordinære forhold kan laste om lag 550 tonn med levende fisk.

Båten kommer i hovedsak til å operere på Vestlandet i Hordalandsområdet og kanskje deler av Sogn og Fjordane. Det er plass til seks mann om bord, men vanligvis er det ikke mer enn tre mann om bord samtidig, og de skal kunne behandle hele båten. – Hele konseptet er at kaptein og overstyrmannn alene skal kunne sitte på broen og gjøre lasting, lossing, behandling, manøvrering og navigering, sier Rosenberg.

Dieselelektrisk fremdriftssystem fra Stadt

– Seihav er bygget i Romania og utrustet på Fitjar Mekaniske Verksted. Stadt har levert en robust helelektrisk fremdriftsløsning etter nyeste krav fra DNV-GL. Nye klassekrav har gjort at el-motorene her er enda sikrere enn før, ved at båtene får hele tre driftsmuligheter på den elektriske siden, uavhengig av hverandre. Dette er nytt for en båt som dette med bare en propell, og skal sikre at propellen er i drift, selv om det mot formodning skulle komme en feil på det elektriske systemet . Skipet har dessuten tre like store dieselgeneratorer å veksle på, og er fullt opererbart med enten en, to eller tre av disse i drift. Dette gir maksimal driftssikkerhet, samtidig som at dieselforbruk og utslipp er minimalt, forklarer Hallvard L. Slettevoll, CEO i Stadt.

3000 kW STADT No-Loss drives for elektriske framdriftsmotorar

2500 kW + 500 kW STADT STASCHO elmotorar , vasskjølte

2 stk 700 kW elmotorar med styring for sidepropellar

STADT 690 V / 440 / 230 V Hovedtavler med PMS

Distribusjons-transformatorar til skipet

Den patenterte No-Loss teknologien som STADT her har levert, er også spesiell ved at den ikke genererer elektrisk støy, og har en tapsfri omformerløsning.