Dansk verft satser på rensing av ballastvann

Hirtshals Yard beveger seg inn på et nytt forretningsområde når de satser på installasjon av renseanlegg for ballastvann.

Det melder Hirtshals Havn på sine hjemmesider.

Det danske verftet har agentur på det koranske selskapet Panasias system for rensing av ballastvann, GloENPatrol, som også har søkt om godkjenning etter US Coast Guards strengere krav. I følge selskapet skal systemet i tillegg til å rense ballastvannet også kunne minimere sedimentdannelsene i ballasttankene.

– Installasjon av renseanlegg er et nytt forretningsområde for Hirtshals Yard, og vi regner med at det vil gi oss oppgaver både utenlands og i Hirtshals Havn. Vi har allerede hatt en motør med ut på opplæring i installasjon av anleggene. Utover det har vi vært med Panasia rundt i Danmark for å snakke med rederiene om hvilken løsning vi kan tilby, sier Rasmus Brohus, administrerende direktør ved Hirtshals Yard til Hirtshals Havn.

FN-konvensjonen om ballastvann ble etter 12 års arbeid endelig ratifisert i september, og bil dermed trå i kraft 8.september 2017.