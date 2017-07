Cruisetrafikken vokser som aldri før

Sandra Diana Bratland i Cruise Norway melder om økende antall cruiseanløp, en lengre cruisesesong og nærmere tre millioner tilreisende dagsturister til Norge i løpet av 2017.

Cruise Norway er en medlemsorganisasjon der medlemmene består av norske havner, norske destinasjonsselskap, attraksjoner, agenter og andre som har tilknytning til den innkommende cruiseindustrien i Norge.

– Det er cirka 40 cruisehavner som er medlem hos oss. Røft regnet omfatter dette 90 prosent av alle cruisehavnene i Norge, forteller daglig leder i Cruise Norway, Sandra Diana Bratland.

Carnival Group, Royal Caribbean, Aida, Celebrity, Azamara, Norwegian Cruise Line, Princess Cruise Line, Holland America Line, er blant rederiene som sikrer cruisetrafikken.

Omfang av cruise

Cruiseturister som kommer til Norge utgjør 1/3 del av alle utenlandske besøkende til Norge i løpet av et år. Ifølge Bratland viser tallene tydelig at cruise er en seriøs aktør når det gjelder turisme til Norge. Ferske tall fra Kystverket viser at i 2016 var det cirka 658.000 unike cruisepassasjerer til Norge.

– Hvis du tenker på at et gjennomsnittlig cruise varer i 4,5 dager, får du cirka 3 millioner dagsturister til Norge i løpet av 2017. Det er høye tall, synes Bratland.

10-på topp cruisehavner

Bergen 000 passasjerer Stavanger 000 passasjerer Geiranger 310.000 passasjerer Flåm 266.000 passasjerer Ålesund 226.000 passasjerer Oslo 198.000 passasjerer Olden 156.000 passasjerer Tromsø 150.000 passasjerer Nordkapp 113.000 passasjerer Eidfjord 111.000 passasjerer

Det er litt over 40 cruisehavner i Norge. Ti på topp-listen er beregnet utfra antall passasjerer, og Bergen troner øverst på listen med sine 510.000 passasjerer. Men det er Eidfjord som har hatt størst økning fra 2016.

– Eidfjord har faktisk hatt en økning i antall passasjerer på over 60 prosent. Det er ekstremt mye, og kan skyldes at et rederi plutselig har fått øyene opp for, i dette tilfellet Eidfjord havn, og sender en mengde anløp dit. På samme måte ser vi at hvis det er en større nedgang da kan det være et rederi som av forskjellige årsaker har valgt å trekke ut alle sine skip, sier hun.

Tromsø havn har også hatt en nevneverdig økning på hele 40 prosent. Disse to havnene skiller seg veldig ut. Bratland presiserer at mye handler om god markedsføring. Hvis havnene leverer et bra produkt når skipene ankommer havnen, vil de komme tilbake.

– I 2016 hadde vi 1809 cruiseanløp til Norge. I 2017 forventes 1887 anløp til Norge. Det tilsvarer en økning på 4,3 prosent. Passasjerene er flere og skipene større, sier Bratland videre. Hun legger til at trenden på nybygg av cruiseskip er at de er større enn før.

Les mer om cruise-næringen i Skipsrevyens papirutgave.