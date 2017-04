«Coralius» kommer i juni

Skangas’ nye bunkringsskip «Coralius» ankommer Norge i løpet av juni, et par måneder etter planen.

– At vi får en to måneder forsinkelse på et skip som skal inn på et treårig prosjekt er ikke så veldig mye, så det hadde vi innarbeidet i planene, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Skangas til skipsrevyen.no.

Fartøyet som skal brukes til skip-til-skip bunkring av LNG er utviklet i et samarbeid mellom Skangas, nederlandske Antony Veder og svenske Sirius Shipping. Skipet eies av joint venture selskapet Sirius Veder Gas AB og vil bli operert av Sirius Rederi.

Alternative løsninger for Statoil

Bunkringsskipet vil operere fra Kielkanalen, Skagen og opp til Midt-Norge. Fra 1.april skulle fartøyet bunkret Statoils skip langs norskekysten, nå ser Skangas på andre løsninger frem til skipet er i klart.

– Inntil det er på plass jobber vi med andre løsninger for den kontrakten. Vi driver og jobber med det nå faktisk. Det blir en kombinasjon av ulike løsninger, sier Osmundsen, og bekrefter at en kombinasjon av bil og skip kan være aktuelt i mellomtiden.

«Coralius» har svensk/finsk isklasse, har en lastekapasitet på 5800 m3 og er 99,6 meter lang. Byggearbeidet utføres ved verftet Royal Bodewes i Nederland, og forventes nå levert i løpet av juni.