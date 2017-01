«Color Hybrid» til Ulstein

Color Line og Ulstein har inngått en intensjonsavtale om bygging av verdens største plug-in hybridferge.

Bare timer etter at Ulstein annonserte kontrakten på et offshorevind-fartøy for nederlandske Acta Marine, slipper selskapet nyheten om at de også har inngått en intensjonsavtale om å bygge Color Lines nye hybridferge.

Fartøyet blir en plug-in hybrid med batterier som lades med landstrøm eller om bord med skipets generatorer. Skipet vil ha full batteridrift ut fjorden til Sandefjord.

– Dette er en viktig milepæl for oss, og vi er svært stolte over å ha blitt valgt til partner på dette utrolig spennende prosjektet, sier konsernsjef Gunnvor Ulstein i en pressemelding.

Fartøyet som har arbeidstittelen «Color Hybrid» designes av Fosen og vil være 160 meter lang, og ha kapasitet til 500 biler og 2000 passasjerer. Kapasiteten blir dermed nesten dobbelt så stor som M/S «Bohus» som i dag traffikerer strekningen Sandefjord – Strømstad.

«Color Hybrid» er forventet å være i rute fra sommeren 2019, «Bohus» vil da etter planen fases ut.