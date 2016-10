«Cemstar» på grunn i Nordland

TV2 melder at det SMT Shipping-eide lasteskipet «Cemstar» har gått på grunn ved øya Hugla nær Nesna i Nordland.

– Det er ikke registrert utslipp, og kapteinen melder at det er ikke fare for folk om bord, sier redningsleder Øyvind Aadde ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge til TV 2.

Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen kl 05.56 i morges, og redningsskøyta «Ruth Opsahl» er sendt ut for å bistå.

Rederiets operasjonssjef Egil Thon opplyser til tv-stasjonen at mannskapet har gått over tankene og ikke funnet noen utslipp.

Lasteskipet på 6089 dødvekttonn frakter sement.