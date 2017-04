Bygget om frakteskip til fôrflåte

Det færøyske oppdrettsselskapet Hiddenfjord har nylig satt sin nyeste fôrflåte i arbeid. Den har en fortid som britisk frakteskip.

Flåten som har fått navnet «Matarheyggur» er 60 meter lang og ti meter bred, og bar tidligere navnet «Martin».

– Det er JT Electric på Færøyene som har solgt oss hele prosjektet, de kjøpte i samarbeid med oss frakteskipet «Martin» fra England, sier Bogi Jacobsen i Hiddenfjord til skipsrevyen.no.

JT Electric bygget om totalrenovert skipet, og fjernet alt utstyret som var om bord tidligere. I dag kan fartøyet frakte 60 tonn fiskefor i Polen.

Nytt anlegg for rognkjeks

– Det har blitt bygget seks forsiloer i lasten og nytt styrhus, som blir brukt som kontrollrom og oppholdsrom. JT electric har installert et 10 linjers foranlegg, som er deres egen produkt. Dessuten har det blitt installert et helautomatisk rognkjeks foranlegg, som kan fore ut i samme forslanger som lakseforet blir brukt til. Dette er et nytt konsept fra dem, opplyser Jacobsen.

Flåten skal brukes på Hiddenfjords lokalitet på Midvåg hvor været i følge Jacobsen er utforende, og denne typen flåte vil egne seg godt.

Selskapets neste forflåte, som er av samme konsept som «Matarheyggur» er ventet til Færøyene om en måned. – Den skal brukes på okaliteten ved Velbastad, sier Jacobsen avslutningsvis.