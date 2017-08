Byggestart for Stena Lines nye ropax-ferger

Stena Lines første av fire ropax-ferger skal leveres i 2019. Fredag 25 september markeres dette med en tradisjonell stålkuttingsseremoni ved AVIC Weihai Shipyard i Kina.

Ifølge en pressemelding kommer fergene til å være cirka femti prosent større enn dagens gjennomsnittlige ropax-ferger. Detta är starten på bygget av den første av fire ropax-ferger bestilt av Stena Line. I kontrakten er det en opsjon på ytterligere fire ferger.

– Gjennom standardisering og fleksibilitet sikrer vi en virksomhet som kan støtte våre kunder enda bedre og bidra til ytterligere tilvekst. Vi tror at tilveksten når det gjelder fergetransport kommer til å fortsette og dette er et viktig steg i en forbedring av Stena Lines virksomhet for fortsatt tilvekst, sier Stena Lines Niclas Mårtensson i en pressemelding fra selskapet.

Kapasiteten på fergene kommer til å være på mer enn 3000 lengdemeter og de vil kunne ta cirka 1 000 passasjerer.

Hoveddata:

Lengde: 214,5 m

Bredde: 27,8 m

Dybde: 6,4 m

Kapasitet bildekk: 3 100 lengdemeter + 120 biler

Passasjerkapasitet: 1 000

Antall kahytter: 175

Motor: 2 x V12 4-stroke diesel (2 x 12,600 kW)

Hastighet: 22 knots

Verft: AVIC Weihai Shipyard, China