Bygger nytt offshorevind-fartøy i Danmark

Kristiansand-baserte WindPartner har kontrahert sitt første fartøy fra Esbjerg Shipyard i Danmark. Det skal leies ut til interesserte redere fra våren 2018.

Fartøyet som vil fungere som et datterfartøy benytter seg av luftpute-teknologi er et resultat av samarbeid med et annet Kristiansandselskap, nemlig skipsdesignerne i ESNA.

Båten som skal bygges ved Esbjerg Shipyard i Danmark skal etter planen leveres tidlig i 2018.

– De ga oss det totalt sett beste tilbudet, i tillegg til at de har en god plassering. Mange offshorevind-leverandører, operatører og redere holder til i Esbjerg, sier Morten Mellerud administrerende direktør i WindPartner til skipsrevyen.no om valget av verft.

Han forteller videre at både norske og andre europeiske verft ble invitert inn i tilbudsprosessen.

Valg av utstyrsleverandører er ennå ikke bestemt, men ESNA vil også stå for en relativt stor leveranse på utstyrssiden, opplyser Mellerud.

Etter en runde med testing vil båten være klar for utleie våren 2018.

– Vi tilbyr fartøyet som en leie-løsning til rederier og vindparkoperatører hvor WindPartner eier fartøyet og ivaretar full operasjon av fartøyet for den tiden oppdragsgiver har behov for denne løsningen. Dette er spesielt gunstig for oppdragsgiver når oppdragene på feltet er av kortere eller mellomlang varighet, sier markedsdirektør i WindPartner Eivind Nordal i en pressemelding.

30 prosent fra Enova-tilskudd

– Nå vi etter hvert får vist frem fartøyet og dets fortreffelighet, ser vi for oss å bygge flere båter. Forutsatt at det slår an i markedet, sier Mellerud.

I forbindelse med Enova-konferansen i vinter ble det kjent at prosjektet får et tilskudd på 6 889 000 kroner, ellers er prosjektet finansiert gjennom lån fra Innovasjon Norge og DNB, opplyser selskapet. Mellerud ønsker ikke å opplyse om fartøyets totalkostnad, men røper at Enova-tilskuddet står for om lag 30 prosent av beløpet.

Britiske Offshore Wind Accelerator, en sammenslutning av offshorevind operatører har også bidratt økonomisk, men representerer også en stor andel av markedet WindPartner ønsker å nå.