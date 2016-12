Bygger ny autolinebåt i Møre og Romsdal

Skipsteknisk skriver i en pressemelding at de har designet en ny autolinebåt – ST-155 for det Haram-baserte rederiet Seir AS.

Nybygget som vil få navnet «Seir» skal bygges ved Vaagland Båtbyggeri og være leveringsklar sommeren 2018.

Nye «Seir» vil få en loa på 53,1 meter og bredde på 12,8 meter, og vil ha en autolinekapasitet på 65.000 krok.

Uotver design og bygging i hjemfylket Møre og Romsdal, kan Skipsretknisk melde om at leverandørlisten inneholder mange norske aktører.

– Spesielt har det vært fokusert på å finne frem til energibesparende løsninger som igjen gir drastiske reduksjoner i CO2 utslipp samt forbedret driftsøkonomi. Dette oppnås ved hjelp av et integrert automasjons- styringssystem som holder skipet på «energispar» under alle kondisjoner samt ved prosjektering av gjenbruk av energi/ overskuddsvarme, skriver selskapet i pressemeldingen.