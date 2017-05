– Bygger Norges mest avanserte servicekatamaran

Grovfjord Mek. Verksted skal våren 2018 levere Norges mest avanserte servicekatamaran til Cermaq Norway avd. Nordland . Det fremgår av en pressemelding fra verftet.

Fartøyet skal brukes i ulike operasjoner; til fortøyningsarbeid, lusebekjempelse, slepeoppdrag og diverse arbeid ved merdene på Cermaq Nordland sine lokaliteter. Fartøyet skal leveres våren 2018, og blir den fjerdebåten Grovfjord Mek. Verksted leverer til Cermaq. Kontrakten har en verdi på mellom 50 og 60 millioner.

– Cermaq investerer mye i utvikling og oppgradering av produksjonen, og gjør store innkjøp fra lokale leverandører. Med den nye båten vil vi styrke kapasiteten og få en servicebåt med svært avansert utstyr til å takle utfordrende oppgaver, sier Snorre Jonassen, Regiondirektør i Cermaq i meldingen.

Den nye servicebåten, bygg nummer 145, er en stor servicekatamaran i aluminium med hoveddimensjoner 25,5x12m. Den blir utstyrt med tre Palfinger Marine kraner på henholdsvis 150, 50 og 12 tonnmeter, fire vinsjer på 80 og 3x 20 tonn, haikjeft, hydrauliske andøvere, hekkrull, skiveholdersystem, fire capstaner på henholdsvis 5 og 3×3 tonn, samt DP-anlegg og en bullard pull på hele 16,75 tonn.

Båten er bygget med et romslig rorhus med to manøverposisjoner, kontor, pantry og sittegruppe. Båten har et stort dekkshus som inneholder en stor messe, bysse, tre lugarer, dusj/toalett rom, to garderober, ROV-garasje/verksted samt tørkerom. Under dekk er det videre en dobbel lugar med dusj/toalett rom samt et stort lasterom (35-40m3) i hvert enkelt skrog.

Hovedmotorene yter 2x500HK ved 1800 o/min, mens aggregatene er på til sammen 700 kWe. Brennolje og ferskvannskapasiteten er hele 55.000 og 28.000 liter. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker, vask/desinfiseringsanlegg samt diesel transfer system. I tillegg er det montert trapper i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten er bygget i henhold til den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde «Liten kystfart.»