Bygger fire båter på seks måneder

Av: Linn Therese Skår Hosteland, kyst.no

Vest Marine har tre ansatte ved båtbyggeriet. Daglig leder Henrik Hamre forteller om travle tider da de over seks måneder, skal ha bygget fire båter til Norsk Oppdrettsservice (NOS).

Forrige uke overleverteleverte de den første av de fire nybyggene de har i bestilling fra NOS. Båtbyggeriet lokalisert på Tjeldstø i Øygarden, overleverte da båten av typen NB 29 pro. Denne skal brukes til å gjenfange rensefisk i laksemerdene hos Lerøy Seafood Group, som eier 51 prosent av NOS.

Daglig leder Henrik Hamre eier selskapet sammen med sin far Norvald Ekren, og er svært fornøyd med avtalen de fikk på byggingen av de fire båtene.

– Det er kjekt med mye å gjøre. Det jeg ønsker for selskapet er selvsagt økning i salg av båter, slik at vi kan få opp aktiviteten og få flere i jobb. Jeg har stor tro på at oppdrettsnæringen har behov for nye båter fremover. Vi vil vokse med laksen, sier Hamre til kyst.no.

Vest Marine ble stiftet i april i år, før dette het de Ekren Fiskeri, og Hamre har bygget båter kontinuerlig de siste tre årene.

– Jeg har i mange år jobbet litt som fisker og båtbygger i tillegg til skole og jobb, men det siste året har jeg bare jobbet med båtbygging. Jeg trives godt med det, og håper på å få gjøre dette i lang tid fremover, sier han.

Rensefiskbåter

Lokalene på Tjeldstø flyttet de inn i juli i fjor, her har de god kaiplass og hall med plass til flere prosjekter. Hamre forteller at de i lang tid har bygget rensefisk/lastebåter. Før NB 29 pro var det Myra 25 de produserte, og de har også planer om å produsere en NB 25 Pro, som de håper er ferdig våren 2018.

– Myra 25 produserte vi tre stykker av, opprinnelig til eget bruk og bygget nye når det var behov, legger han til.

NB 29 proen kalt «RENSE» som de overleverte til NOS forteller han er en av de få nybyggene konstruert i glassfiber, som leveres i Norge år.

– Det som er bra med denne typen lastebåt er at den har et solid skrog og god stabilitet i sjøen som igjen gir gode arbeidsforhold og god HMS. De passer bra til jobben de skal brukes til, sier han og legger til at båten leveres med dobbelt sett av alt sikkerhetsutstyr, samt har en 1700 liters tank for lagring av rensefisk, og god dekksplass for både stabling av teiner samt sortering av fisk.

Økt aktivitet

Utformingen og utstyret på båten er gjort sammen i samarbeid med Ole Roald Danielsen, fra NOS, som skal drifte gjenfangst-flåten i NOS.

Første og andre året med produksjon bygget Hamre to båter årlig, så at aktiviteten har økt betraktelig i år er han svært fornøyd med.

– Nå skal vi bygge fire båter på seks måneder, og med fullt fokus på byggingen skal det gå bra, sier han.

Sammen med faren, kjøpte Henrik deler av konkursboet til NB Marine for tre år siden. NB Marine ble etablert i 1986 på Herdla i Askøy, men gikk konkurs i desember 2013.

– NB har lenge vert kjent for å produsere kvalitetsbåter og dette er noe vi håper at vi kan bringe videre. Vi ser for oss å bygge alt fra lastebåter, passasjerbåter, fritidsbåter og rensefiskbåter, informerer han.