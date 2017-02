VLGC «BW TUCANA» er det 7. nybygget i rekken av 84.000 cbm skip som Hyundai HI har bygget for BW LPG Limited. Overtagelsen av verftets byggenummer 2736 fant sted 20. april 2016.

Nå gjenstår det kun ett skip i serien som startet med «BW Aries« i 2014. Seks skip ble levert i 2015, og det siste av disse var «BW Orion» i oktober. Prisen for disse skipene er blitt oppgitt som ca. $72/73 millioner, altså fortsatt under dagens nybygningsnivå på ca. $78m, men prisen var for ikke lenge siden helt oppunder $80 millioner

Hett marked

Hvis man skal nevne én shipping sektor som virkelig har gjort det skarpt de to siste årene, må “Very Large Gas Carrier” være en kandidat. Men situasjonen akkurat nå, per ende april, er noe foruroligende. Er det virkelig de mange leverte nybyggene som så raskt har slått ut i fraktmarkedet? Uansett har nok også en dose psykologi gitt sitt bidrag.

Ordrebok i forhold til eksisterende flåte for skip større enn 65.000 cbm var på 46 prosent ved årsskiftet, men den er nå kommet ned til 36% etter årets mange leveringer av nye skip. Men fortsatt er altså ordre/flåte svært høy, og ca. 75 enheter av denne typen skal bygges. Mange av disse blir levert i år, men 2017 vil også få stor tilgang på VLGC’er.

Det var som vanlig et fantastisk fraktmarked som la grunnlaget for de mange kontraheringene. Det skjøt fart for alvor i andre halvdel mars 2014 og gikk raskt fra $20.000 til nærmere $100.000 per dag. I andre halvdel av det året holdt nivået seg i området $75.000 til $90.000 per dag omregnet til time charter. En kilde opplyste at gjennomsnittet for hele 2014 var ca. $77.000 per dag – opp fra ca. $36.000 i 2013.

I 2015 var markedet svakest i starten og slutten av året. Mesteparten av tiden beveget time charter resultatet seg i området $75/100.000, men var en kort stund i juli oppe i det som vel er “all time high” på $135.000 per dag.

I 2016 har markedet blitt gradvis svakere, og fra $60.000 i januar må man nå nøye seg med under $20.000 per dag. For denne typen skip har ventetid for last historisk vært en faktor, noe som man må ta i betraktning for spot slutninger.

Hva som nå skal skje fremover dette året og neste, er for tiden gjenstand for spådommer fra analytikerkorpset som alltid skal mene noe om nær sagt hva som helst.

VLGC «BW TUCANA»

Med denne leveringen er BW Gas’ flåte kommet opp i 40 enheter. Av disse er det 28 egne VLGC’er og syv innbefraktede. Fem LGC’er inngår også i flåten. Nybygningsprogrammet består nå av fem VLGC’er.

Skipets bredde tilsier at hun ikke kommer gjennom dagens Panamakanal, men hva gjør vel det når de nye slusene snart skal være klar for prøveturer. Og den 23. mars annonserte The Panama Canal Authority at “Panama Canal Expansion” vil bli offisielt innviet 26. juni 2016.

Nybygget fører Isle of Man flagg og er klasset i DNV GL til @1A1, Tanker for liquefied gas, BIS, BWM(T, E(s)), COAT-PSPC(B), E0, NAUTICUS(Newbuilding), Plus, TMON.

Maskineri

Skipets fremdriftsmaskineri er en MAN Diesel & Turbo 6G60ME-C som driver et Hyundai HI propellanlegg. Styremaskin er type YDFT-170-2. Hjelpemaskineriet består av tre Hyundai HI 6H21/32 generatorsett, og nødgenerator er av Doosan fabrikat type AD/L 086. Kjelutrustningen kommer fra Alfa Laval Aalborg.

Hoveddata

Lengde o.a. ……………………………………………………………………… 225,17 m

Lengde b.p.p. ……………………………………………………………………. 220,01 m

Bredde største ……………………………………………………………………. 36,63 m

Dybde i riss ………………………………………………………………………. 22,20 m

Cargo tank cap. …………………………………………………………………. ca. 84.000 cbm

Dødvekt sommer …………………………………………………………………. 54.561 t

Draft ……………………………………………………………………………… 12,00 m

GT …………………………………………………………………………………….47342

NT ……………………………………………………………………………………. 18644

IMO nr. …………………………………………………………………………… 9735658