Bryter trolig tradisjonen med dansk besetning

Når danske Royal Arctic Line starter sitt samarbeid med islandske Eimskip med tre nybygg i rute til Grønland i 2019 vil det trolig ikke være med danske sjøfolk om bord, skriver ShippingWatch.

– Vi legger de tre skipene inn i et eget operatørselskap som får som oppgave å gjøre det så billig som mulig på forsvalig vis. Når det gjelder omkostningene blir det trolig en hybridbesetning bestående av flere ulike nasjonaliteter, og det er langt fra gitt at skipene vil seile under dansk flagg i Dansk Internationalt Skibsregister, sier Verner Hammeken, administrerende direktør i Royal Arctic Line til ShippingWatch.

Dermed kan det se ut som det grønlandske rederiet bryter med mangeårig tradisjon med dansk arbeidskraft og dansk flagg.

De tre nybyggene med en kapasitet på 2000 containere blir de største i Royal Arctic Lines historie og skal erstatte skipene «Nuka Arctica» og «Naja Arctica».