Brunvoll kjøper Scana Propulsion

Morselskapet Incus Investor skriver i en børsmelding at Molde-baserte Brunvoll har kjøpt Scana Propulsion for 84 millioner kroner.

Brunvoll har også inngått en opsjonsavtale om kjøp av Scana Eiendom Volda AS, som eier produksjons- og kontorfasilitetene i Volda.

– Scana Propulsion og Brunvoll er en god match med produkter som komplementerer hverandre. Når Scana Propulsion nå leverer gode resultater, er tiden inne for at en annen type industriell eier tar selskapet videre, sier administrerende direktør i Incus Investor ASA, Bjørn Torkildsen i en pressemelding.

For Incus Investor ASA betyr salget ytterligere nedbetaling av gjeld i tråd med strategien som ble lagt høsten 2015, med formålet om å forandre selskapet fra et industrielt konsern til et investeringsselskap.

Transaksjonen forventes å ha en positiv resultateffekt på ca. 46 millioner kroner for konsernet Incus.