Brønnbåten «Steinar Olaisen» rustes opp

Den nye brønnbåten til Nova Sea, «Steinar Olaisen» har ankommet Aas Mek. Verksted for utrustning av utstyr og innredning.

Det var tirsdag forrige uke at «Steinar Olaisen» ble observert på vei over Lepsøyrevet til Aas Mek. Verksted AS for utrustning.

– Båten har nå ankommet Aas Mek for utrustning av utstyr og innredning etter cirka en måneds slep fra Romania, bekrefter Bjørn-Magne Aas, administrasjonsleder hos Aas Mek. til skipsrevyen.no

Brønnbåten skal leveres til Nova Sea i slutten av juni 2017.