Brønnbåten «Steinar Olaisen» levert

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 3. juli 2017 nybygget Steinar Olaisen til Nova Sea. Fartøyet er oppkalt etter grûnderen med samme navn, som var en pioner innen havbruksnæringen.

Nybygget har byggenummer 198, og er en brønnbåt av typen AAS 3602 ST. Fartøyet ble nylig overlevert til rederiet Nova Sea Service AS som er eid av Nova Sea AS, melder Aas Mek. Verksted i en pressemelding.

Dåpen vil finne sted på Lovund den 8. juli med Tove Helene Os som gudmor, melder Aas Mekaniske Verksted.

Fartøyet har fått navnet til gründeren Steinar Olaisen som etablerte Nova Sea, og var en av Norges første laksepionerer.

– Gründeren gikk dessverre bort sommeren 2011, men Nova Sea drives fortsatt etter hans leveregler om ærlighet og nøkternhet i drift, og fokus på kvalitet, opplyser Nova Sea. Les mer om fartøyet og Olaisen her.



Nybygget fra Aas er et nyutviklet design med type betegnelsen AAS 3602 ST med en lastekapasitet på 3600 m2, tilsvarende 540 tonn med levende laks. Det nye designet er utviklet av verftet på basis av vår lange erfaring med denne type fartøy. Det er skrogmessig uttestet i modelltanken i Trondheim for optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energi forbruk og størst mulig fart på last og ballast.

Sirkulasjonen i lasterommet er optimalisert med CFD analyse for å få best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. Skrogkonseptet er en videreutvikling av vårt spesielle forskips design som gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisken og mannskapet.

Både åpen og lukket transport

Båten er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

Båten er arrangert med 11 enmannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, salong med panorama utsikt, kino, trimrom, samt skye lounge med jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360 grader panoramautsikt.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for europeisk fart.

Lasterommet er på totalt 3600 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 10 m trykkhøyde. Det er også montert to doble vakuumpumpe anlegg med 4 x 6400 l tanker.

Kan transportere både syk og frisk fisk

Båten er arrangert med CO2 luftere, oksyginering m m for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Båten er utstyrt med filter og UV anlegg for behandling av sirkulert vann ved UV lukket transport, smolt transport o.l.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2 x 2200 kw ved 7 grC, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 grC pr time.

Automasjonsanlegg

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssytem «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklus styrt prosess.

Før avgang ble det montert et dobbelt Optilicer termisk avluseranlegg med kapasitet på avlusing av ca 200 t i timen.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fem Palfinger kraner på dekk. Én på 78 t/m, tre på 48 t/m og en proviantkran akter på 23 t/m. Det er i tillegg montert fem 5 t capstans for assistanse ved merdene. Båten er utstyrt med to stk ankervinsjer og fem stk fortøyningsvinsjer. Det er montert Aqua Scan og FLS fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

– Take me home

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type ABC 12DZC-100-166 på 2650 kW ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Scana Volda gear og propellanlegg.

Båten er også utstyrt med PTO-PTI system, med akselgenerator på 1500 kW som drives av hovedmotor. Denne kan kjøres som elektrisk fremdriftsmotor som «take me home» nødfremdrift på 900 kW.

Strømproduksjon besørges av to stk Wärtsilä 9L20 hver på 1580 kW v/900rpm, samt et havneaggregat type Scania type DI 13 75 M på 299 kW.

For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter, hver på 700 kW, type Brunvoll. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg, melder selskapet.

Tekniske opplysninger