Brødrene Hukkelberg bygger hurtigbåter til FSV Group

InspectMar AS, et datterselskap av rederiet FSV Group har spesialisert seg på ulike inspeksjonstjenester, og har nettopp kontrahert to hurtiggående fartøy fra Brødrene Hukkelberg.

Fartøyene skal leveres i løpet av våren 2017.

Båtene som skal bygges er et nytt konsept fra Brødrene Hukkelberg. De vil bli utstyrt for dagdrift for inntil tre personer med ROV-system og utstyr for overflateforsynte dykkeoperasjoner i henhold til gjeldene myndighetskrav.

Høy hastighet

Saab SeaEye har levert ROV-system som blir montert ombord, og dette har en rekkevidde på 1.000 meter.

Fartøyene vil være om lag 45 fot, og dobbel motorinstallasjon koblet til vannjet gir en marsjfart på godt over 30 knop.