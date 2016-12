Britisk pris til Vard-sjefen

Vard-sjef Roy Reite har blitt tildelt det britiske magasinet Offshore Support Journals «Industry Leader» -pris.

Det melder Vard i en pressemelding.

Juryens begrunnelse for tildelingen er Vards evne til omstilling og å finne nye retninger, som for eksempel cruiseskip i en tøff periode for offshorefartøy.

– Det sies ofte at store organisasjoner kan være vanskelige å snu i en ny retning, ganske enkelt på grunn av størrelsen og at mindre organisasjoner er mer fleksible. Men Vard har respondert raskt, spesielt for å være en stor og geografisk variert verftsorganisasjon, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Dette var en svært gledelig overraskelse. Jeg gir all honnør til våre omstillingsdyktige medarbeidere i VARD. I fellesskap har vi utviklet en bred portefølje av fartøy og løsninger som har gitt oss nye muligheter inn i nye markeder. Jeg setter pris på oppmerksomheten, og er ydmyk når jeg ser rekken av dyktige industriledere som hver dag gjennom mange år har lagt ned en enorm innsats sammen med sine team. Mange av disse har vi hatt et godt og verdiskapende samarbeid med i en årrekke, sier Reite i meldingen.

VARD har så langt i år inngått kontrakter for over 10 milliarder kroner. Totalt 27 spesialfartøy herav en tråler, 20 modulfraktefartøy og seks ekspedisjonscruisefartøy. I tillegg kommer flåter og løsninger til havbruksnæringen. Ordreinngangen inkluderer også ombygginger og reparasjoner av fartøy, samt spesialselskapenes salg av produkter og tjenester til andre aktører i markedet.