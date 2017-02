Braksuksess med å peile rater for fraktselskapene

Hvordan gjøre business av en metode som forteller hvor konkurransedyktig man er på pris? Teknologiselskapet Xeneta har knekt koden, og teller 700 kunder i porteføljen etter bare fem års virke.

– Vi var to gründere fra spedisjonsbransjen og en software-utvikler som startet selskapet sammen i 2012. Vi hadde opplevd at alle selskap som kjøper frakt har en utfordring, og det er å vite hvor konkurransedyktige rater de har i markedet, sier leder for forretningsutvikling og med-grunnlegger Thomas Sørbø til skipsrevyen.no.

Jojo-priser

Han har erfart at om noe går opp og ned her i verden så er det frakteprisene, noe som er en utfordring for mange av dagens selskap.

-De vet ikke om prisene de får fra rederier eller speditører er konkurransedyktige. Det var der vi så vår mulighet. Vi har bygget et selskap som adresserer det problemet. Vi er nøytrale, vi er ikke involvert i kjøp og salg, men vi selger informasjon til frakteselskap, speditører og rederier. Vi gjør forretning med alle, forteller Sørbø videre til skipsrveyen.no

Han forklarer videre at kundene gir dem informasjon om hva de betaler, og så aggregeres den informasjonen til indekser per handelsture slik at selskapene kan måle sine egne rater opp mot hva resten av markedet betaler.

Sjøfrakt for to hundre milliarder dollar

– Vi er basert i Oslo og det siste året har vi etablert oss i Tyskland og USA. Fra dag en har vi henvendt oss til et internasjonalt marked. Majoriteten av kundene er fra sentral – Europa og Nord Amerika. Et annet kjennetegn er at de frakter varene sine globalt og gjerne er store industriselskaper, sier han.

Når man på verdensbasis kjøper sjøfrakt i container for over tohundre milliarder dollar i året, mener Sørbø at det ligger et kjempepotensiale i markedet.

Smedvig investerer

Det engelske investeringsselskapet Smedvig Capital har nylig åpnet pengesekken sin og investert i det norske teknologiselskapet.

– Vi er utrolig stolt over at vi har fått de med oss som investerer slik at vi kan fokusere på å skaffe oss flere kunder, bygge flere produkter og ekspandere enda mer internasjonalt. Jo flere kunder vi har, jo bedre blir informasjonen vi gir ut.