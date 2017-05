Boyan Slat vinner Heyerdahlprisen 2017

Av: Vibeke Blich og Andrea Bærland

Boyan Slats Ocean Cleanup-prosjekt er vinneren av Heyerdahlprisen 2017. Ocean Cleanup-prosjektet har utviklet et rensesystem med ulike verktøy for å samle plastavfall i havet.

– Plastavfall i havet er en global utfordring, og vil fortsette å være det i fremtiden. Derfor er vi glade for å kunne være med å oppmuntre Boyan Slat i hans prosjekter med få bukt med denne globale utfordringen, sier Patrick Verhoeven, i ekspertkomiteen som har vurdert de nominerte, til skipsrevyen.no.

Verhoeven deler ut prisen på Nor-Shipping sammen med Thor Heyerdahl jr. Vision of The Fjords og årets Young Entrepreneur-vinner Norsepower var blant de nominerte.

Tor Christian Sletner i Rederiforbundets avdeling for næringspolitikk mener Slats prosjekt er helt i tiden, og at verktøyet han har utviklet sannsynligvis vil fungere godt i håndteringen av plastavfallet i havet.

– Prosjektet tar fatt i en utfordring som vi er nødt til å håndtere som mennesker i et bærekraftig perspektiv. Havet skal vi leve av i mange år fremover, det er derfra vi skal øse både mat, medisiner, og kanskje kraft og mineraler og i fremtiden. Derfor må vi starte et sted, og det å gjøre det rent for plast i alle fall, er en formidabel oppgave, understreker Sletner overfor skipsrevyen.no.

To år foran skjema

Rensesystemet består av fire ulike komponenter; flytende barrierer og skjermer som skal samle plasten, et anker med ekstra ballast, samt planer om å selge produkter av resiruklert havplast. Målet er å gjøre prosjektet økonomisk bærekraftig og selvstendig. Den første prototypen gjorde sjøprøver i juni 2016, og annonserte nylig at planen er å starte rydding i Stillehavet i løpet av de neste 12 månedene – to år foran skjema.

Boyan Slats og Ocean Cleanup Project har blitt hedret med flere ulike innovasjons – og designpriser de siste årene, i tillegg til å vinne Young Entrepreneur-prisen under Nor-Shipping i 2015.