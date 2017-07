Bourbon går inn i «Hrönn»-prosjektet

Det franske offshorerederiet Bourbon har inngått en memorandum of understanding med Automated Ships Ltd om å støtte byggingen av «Hrönn» verdens første autonome offshorefartøy.

Det melder Kongsberg Gruppen som er teknologisk hovedpartner i prosjektet i en pressemelding.

«Hrönn», som ble annonsert under fjorårets Verftskonferanse, skal være et light-duty offshore-fartøy som vil kunne brukes til alt fra undersøkelser til ROV – og AUV- operasjoner offshore.

Bourbon skal dele sin kunnskap om å bygge og operere en standardisert flåte, og gi input på designutviklingen av «Hrönn» slik at fartøyet blir så fleksibelt og kostnadseffektivt som mulig.

Fjernstyres fra land

Kongsberg vil levere alt av automasjons – og kontrollsystemer. Alle kontrollsystemer som inkluderer K-Pos dynamic positioning, K-Chief automation og K-Bridge ECDIS vil dupliseres i et kontrollsenter slik at fartøyet kan styres fra land.

I prosjektets andre fase vil Bourbon og Automated Ships samarbeide om å finne støtte for effektiv finansiering av en prototype.

Bourbons deltakelse i prosjektet kommer etter at Kongsberg og Bourbon nylig inngikk et samarbeid om digitale løsninger for fremtidens autonome fartøy.