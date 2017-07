Blue Water med ny kontrakt for Kazakhstan

Av Leiv Nordstrand

Danske Blue Water Shipping melder om sin femte kontrakt med selskapet Tengizchevroil, som opererer det veldige oljefeltet Tengiz i Kazakhstans del av områdene i og ved Det kaspiske hav.

Det gjelder en avtale om å skaffe seks taubåter beregnet for transportoppdrag langs en 75 km lang kanal i de grunne farvannene nord i Kaspihavet inn til byen Prorvo, og ellers til oppdrag i Prorvos havneområde. Kontrakten har et omfang på over 400 mill. kr, og båtene er designet og skal bygges av det hollandske verftet De Hoop. Holland har som kjent lange tradisjoner for ulike typer taubåter. Byggingen starter straks, og de skal etter planen leveres i første halvår 2018.

Dansk gigant

Fra før er det kjent at Vard ved sine verft i Romania og Vietnam bygger 15 fartøy som skal frakte moduler langs de russiske elve- og kanalsystemene fra Svartehavet og Østersjøen til Tengiz. Disse båtene bygges for et konsortium av Blue Water og Topaz Energy og Marine. Topaz skal eie og drive dem. Siden er det plusset på ytterligere to, så Vard skal levere i alt 17.

Blue Water i Esbjerg er et av de største danske logistikk- og transportselskapene og opererer med ulike partnere i disse kontraktene, som er inngått i forbindelse med utvidelsen av Tengiz. Dette onshorefeltet kom så smått i drift i 1991. Selskapet Tengizchevroil fra 1993 er nå 75 % eid av amerikanske Chevron og ExxonMobil. Det er alt produsert et par milliarder fat olje fra feltet, og det regnes med en utvinnbar forekomst på 7-11 milliarder.