Bergensk rederikontrakt for Navtor

GC Rieber Shipping tar i bruk Navtors navigasjonsløsninger for alle sine skip.

– Vi har et langsiktig mål om å forenkle navigatørens oppgaver og effektiviteten. Dette er innkapslet av vår siste avtale med GC Rieber Shipping, kommenterer Navtor konsernsjef Tor Svanes i en pressemelding.

– Ved å tilby dem et enkelt konsept for hele flåten, kan vi sikre tids- og kostnadsbesparelser med en sømløs distribusjon av diagrammer, publikasjoner og minimal administrasjon. Dette fører til mindre arbeidsbelastning, sikrer overholdelse av regelverk og sikkerhet, og gir landbaserte lag en fullstendig oversikt over diagrammets bruk, administrasjon og utgifter. Ved å velge PAYS, teamet betaler man for de listene de faktisk bruker, mens alle er tilgjengelige for planleggingsformål.

GC Rieber opererer en flåte på ni skip – inkludert noen av bransjens mest avanserte seismikkskip – med installasjon av alle Navtors produkter og tjenester som forventes innen utgangen av 2016.

Geir Rasmussen, Marine Superintendent på Bergen-baserte virksomheten, sa om beslutningen om å bruke Navtor som et enkelt navigasjons leverandør:

– Som reder og operatør er vi fokusert på å maksimere både effektivitet og kvalitet på våre virksomheter – noe som alle våre kunder og interessenter drar nytte av. Navtor er etablert, stabil og har høy kvalitet i sine leveranser, så vi føler oss trygge på å konsolidere alle våre navigasjonsbehov med dem.