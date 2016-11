Bekrefter tilbakekjøp av «Odin Viking»

Det er fire år siden Norseman Offshore kjøpte AHTS’en «Odin Viking» fra Viking Supply Ships. Båten ble leid tilbake til VSS på en bareboat-kontrakt.

Som for de øvrige offshore-rederiene har utviklingen utover året vært meget vanskelig. Selv om driftsinntektene i tredje kvartal lå på ca. samme nivå som i 2015, SEK 235 mill., fikk rederiet et tap før skatt på SEK 93 mill. Det negativet tallet fremkommer av at rederiet skrev ned verdien på PSV´ene med SEK 55 mill. i samme periode.

Men til tross for at store deler av Viking Supply Ships sin flåte ligger i opplag, blant annet ligger «Odin Viking» fortsatt opplagt i Uddevalla, Sverige, benyttet VSS den nylige konkursen i Norseman til å kjøpe tilbake skipet.

Det var Finansavisen som for noen tid tilbake meldte at VSS var i forhandling med konkursboet om tilbakekjøp av «Odin Viking», angivelig for rundt 20 mill. dollar. Nå er resultatet kjent, og «Odin Viking» er tilbake i porteføljen til Viking Supply Ships.

Fra Viking Supplys Ships sin side får skipsrevyen.no opplyst at løsningen med «Odin Viking» er en del av en helhetlig finansiell restrukturering av selskapet, men at man ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar rundt dette nå enn det som fremkommer i Q3 rapporten med hensyn til beskrivelse av avtalen: http://www.vikingsupply.com/userfiles/Financial%20reports%20VSS%20AS/VSS%20AS%20Q3%202016%20publ.pdf

Ex. «San Fruttuoso»

M/S «Odin Viking», ex. «San Fruttuoso» til Rimorchiatori Riuniti S.P.A., Italia, 2003, Havyard Leirvik (bnr. 80), omtalt i Skipsrevyen 1/2003, er av MOSSMAR 424 design, loa 73,85 m, dwt. 2869, 15437 hk, DNV GL klasse med IMO nr. 9270397.