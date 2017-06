Båtbygg i medvind

Ombyggings- og reparasjonsverkstedet Båtbygg AS har hatt en travel vår. – Det er fiskeri og havbruk som har vært driven i markedet de siste par årene. Ferge kommer sterkere, og det er nybygg og ombygging på trappene, meddeler salgsdirektør Kenneth Sekkingstad til skipsrevyen.no.

Sekkingstad mener markedet ser lovende ut fremover. Reparasjon og vedlikehold er det alltid behov for, spesielt på fiskeri mener han det er bra oppsving. Brønnbåter blir det og et stort marked etter hvert.

– Båtbygg driver hovedsakelig med generelt servicearbeid på alt i fra ferge til fiskebåter. Det har også vært noen brønnbåter i det siste. Akkurat nå har vi inne Kongsfjord, og Korall som skal ombygges til krabbebåt. Fergen Trondheim har vi også liggende inne med flere. Det er fullt anlegg hos oss nå, sier en fornøyd Sekkingstad.

En annen «kjenning» verftet har liggende inne er forskningsskipet Kristine Bonnevie» som Båtbygg As hadde ombyggingen på for et halvt år siden.

– Vi har inngått en rammeavtale på generelt vedlikehold med forskningsinstituttet om tre fartøy over to år som opsjon på generelt vedlikehold, sier han.



Ifølge salgsdirektøren er det i dag mellom 130-150 folk i arbeid på anlegget, inkludert alle underleverandører.

– Vi har hatt stor aktivitet i hele vår. Nå har vi en del folk innleid på stålarbeid og på maling, forteller han.



Foruten krabbeombyggingen og generelt vedlikehold, ser verftet som for øvrig har lang erfaring med linebåter, på en del større prosjekter fremover. Det siste nybygget Båtbygg hadde var på et offshoreskip for Volstad i 2009.