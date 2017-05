Autonome testfartøy fra Kongsberg inntar havnebassenget

De førerløse fartøyene, Ocean Space Drone 1 og 2 fra Kongsberg Seatex, som er ombygde fritt-fall livbåter, ble vist for første gang på Ocean Week i havnebassenget ved Brattøra Trondheim.

– Vi trengte noen fartøy for å kjøre tester av nyutviklede sensor- og styringssystemer. Da fant vi ut at det var optimalt med fartøy på denne størrelsen, sier administrerende direktør Gard Ueland i Kongsberg Seatex til skipsrevyen.no.

Ifølge Ueland vil det at det er to fartøy gjøre at tester av autonomi og sensorsystemer kan gjennomføres mer effektivt. Fartøyene ble i første omgang laget for eget bruk i utviklingsarbeidet til Kongsberg Seatex.

Flere brukere

– Vi ser klart verdien av samarbeid med forskningsinstitusjoner og universitet her i teknologihovedstaden, og verdens første testområde for autonome skip har i tillegg skapt mye positiv energi og initiativer innen dette feltet. Da synes vi det er helt naturlig også å gjøre fartøyene tilgjengelig for samarbeidprosjekter med forskningsmiljøet og universitetet, sier Ueland.

De to fartøyene som er helt identiske ferdigstilles i disse dager. De er 12, 5 meter lange og veier cirka 10 tonn. Fartøyene har en makshastighet på 8 knop.

– Vi har digitalisert alle kontroller, både sidepropeller maskin og gir. Fartøyene vil ha topp instrumentering med blant annet spesialløsninger innen AIS. De får HD-kamera rundt hele fartøyet med surround view, IR-kamera, radar, og andre nye instrumenter som vi holder på å utvikle som etter hvert blir satt på, forklarer han videre.

En viktig komponent er kommunikasjonssystemet MBR.

– Det er en pålitelig bredbåndskommunikasjonskanal som gjør at vi kan få alle målingene som gjøres om bord på fartøyet til land, vi kan faktisk bygge ut autonome styringsalgoritmer på land av denne radiokommunikasjonen, sier han.

Kommende prosjekt

Ifølge Ueland er det flere prosjekter på trappene som skal ta de nye fartøyene i bruk, og at det kommer til å bli en videreutvikling av testfartøyene underveis.

– Da vil vi etter hvert ha mulighet til å fjernstyre de også autonomt. Da er det en del spilleregler vi må forholde oss til på testområdet. Vi kommer til å ha sikkerhet i høysetet og ha følgefartøy, dersom noe skulle skje, forsikrer han.

Det første prosjektet er internt i Kongsberg og går på ny sensorteknologi Det er naturlig at disse testfartøyene vil benyttes i utvikling av løsningene på «Yara Birkeland.»

– Vi har flere samarbeidprosjekt med universitet og forskningsmiljø. Et av disse er Autosea, og vi håper disse fartøyene kan benyttes der. Vi er i dialog med NTNU, Sintef og Trondheim Havn for å se på hvordan vi kan få til nye samarbeidsprosjekter med disse båtene. Vi håper Ocean Space Drone 1 og 2 blir tatt i flittig bruk i testområdet i tiden som kommer, sier han avslutningsvis.