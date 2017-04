Autocross-kontrakt nummer to til Rolls-Royce

Rolls-Royce har landet en kontrakt for sitt autocross-system på to plug-in hybrid ferger Kleven bygger for FosenNamsos Sjø. Det kommer frem i en pressemeldig fra selskapet.

Denne kontraken er den andre Rolls-Royce sikrer for sitt autocross-konsept.

De to nye fergene som skal operere på strekningen mellom Flakk og Rørvik vil altså kunne krysse fjorden automatisk. Tidligere er det samme systemet bestilt til to el-ferger som Fjord1 skal operere mellom Anda og Lote.

– Disse nye ordrene på Autocrossing til ferger vitner om at vi er på vei til å sett standarden i bransjen. Løsningen hjelper fergeoperatøren med å nå sine forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold. Systemet kan også installeres som en oppgradering til ferger verden rundt som allerede har en standard Rolls-Royce azimuth thruster, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon & kontroll i Marinedivisjonen til Rolls-Royce i Ålesund i meldingen.

De to nye hybridfergene til FosenNamsos er designet av norske Multi Maritime, og skal bygges av Kleven på deres Myklebust verft. Byggingen starter i mai, og fergene skal i drift fra 1. januar 2019.