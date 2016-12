Australsk marines byggeprogram skyter fart

Som vi tidligere har omtalt er det et omfattende flåtefornyelsesprogram på gang i Australia. Nå skyter det fart – med dansk hjelp.

Det danske selskapet Odense Maritime Technologies (OMT) er tildelt rollen med å utvikle egnede verftsfasiliteter i sørlige Australia. For en tid tilbake ble det kjent at det franske konsernet DCNS skal stå for utviklingen, og byggingen i Australia, av Australias AUS$ 50 mrd. Future Submarine Programme med base i Techport Australia, Adelaide. Omfanget av den australske marinens nybyggingsprogram understrekes ved at regjeringen tidligere i år kunngjorde at tolv Offshore Patrol Vessels også skulle bygges i Adelaide, i tillegg til de tre allerede bestilte Future Frigates.

– Utbyggingen av Osborne Shipyard og implementeringen av Offshore Patrol Vessels og Future Frigates-programmer vil utføres på en slik måte at opprettholdelsestiltakene for Air Warfare Destroyer og Collins Class vil fortsette å møte forventede milepæler, sa den australske Defence Industry ministeren Christopher Pyne da OMT-kontrakten ble kunngjort.

Hovedbildet som viser tre Collins Class ubåter i tett formasjon, men kun for en meget kort seilas, er et nydelig motiv for enhver marine freak. Det er HMAS Dechaineux som leder an etterfulgt av HMAS Waller og HMAS Sheean en route Cockburn Sound, nær Rockingham Western Australia.

Techport Australia

Dette området vel 15 km nordvest for Adelaide er definert som Australias hub for det omfattende nybyggingsprogrammet, og investeringene i området er betydelige – for å si det forsiktig. Her er to store prosjekter allerede igangsatt; vedlikeholdsprogrammet for eksisterende ubåter av Collins klassen, samt bygging av tre avanserte destroyere med tung luftvernkapasitet. Det første av disse fartøyene, HMAS Hobart som vi i september presenterte på skipsrevyen.no, er kommet godt i gang med sine programmer for utprøving av skipets systemer.

– Sammen vil disse initiativene demonstrere myndighetenes dedikasjon til å utvikle en australsk forsvarsindustri av verdensklasse, basert på ferdighetene, kunneskapen og innovasjonskreftene i i små og mellomstore bedrifter over hele landet, poengterte statsråden videre og forklarte at den direkte sysselsettingseffektene av disse programmene er 5200 ansatte og flere tusen indirekte engasjert.