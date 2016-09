Arild Myrvoll takker for seg i Rem Offshore ASA

Arild Myrvoll har sagt opp sin stilling som CEO i Rem Offshore ASA. – Vi har fokus på best mulig gjennomføring av fusjonen nå. Deretter vil jeg bruke tid på å se på egne planer, sier Myrvoll til Skipsrevyen.no

Myrvoll vil etter avtale med styret i selskapet fratre sin stilling umiddelbart etter at det er avholdt ekstraordinær generalforsamling, den 10. oktober 2016.

Myrvoll vil være tilgjengelig for selskapet i tiden frem til gjennomføring av fusjonen mellom Rem Offshore ASA og Solstad Offshore ASA, for slik å bidra til at fusjonen mellom de to selskapene kan gjennomføres så smidig som mulig.