Årets unge entreprenør drives frem av roterende seil

Når Nor-Shipping går av stabelen senere denne måneden, er det i alle fall en mann som vet han kan reise hjem med et nytt trofé i bagasjen. Tuomas Riski, administrerende direktør i finske Norsepower har blitt utpekt som vinneren av Nor-Shippings Young Entrepreneur-pris.

Den 38 år gamle finnen ble plukket ut som vinner i konkurranse mot Joel Sparks i Spire, Patrik Berglund i Xeneta og Christine Spiten i Blueye Robotics.

– Deres teknologi er en potensiell «gamechanger» for for en industri som står overfor økende kostnads- og miljømessige begrensninger, uttalte Nor-Shipping-sjef Birgitt M. Liodden i en pressemelding om tildelingen.

Det Helsingfors-baserte selskapet Norsepower, som ble etablert i 2012, har tatt en gammel idé for vindassistert fremdrift og tilpasset den så den møter dagens krav.

– Vi har satset på en modernisert versjon av Flettner-rotoren, en roterende sylinder som benytter Magnus-effekten til å få vinden til å drive skipet fremover, forklarer Riski for skipsrevyen.no.

Han forteller videre at de mens ideen var på utviklingsstadiet jobbet tett med en av Finlands fremste skipsingeniører, Kai Levander.

– Med Levanders designkonsept og tekniske råd fikk vi en ny forståelse for en eksisterende modell. Våre rotorseil er bygget i kompositt, slik at rotoren holder seg velbalansert og forblir en enkel, robust og vedlikeholdsvennlig løsning, sier Riski.

Testet på ro-ro skip

Gründeren mente det var viktig å lande en pilotkunde for prosjektet tidligst mulig, og fikk det finske rederiet Bore, og deres ro-ro fartøy M/S «Estraden» med på laget. Skipet på 9700 dødvekttonn har i dag to av Norsepowers mindre rotorseil i bruk om bord.

Seilene har redusert «Estradens» drivstofforbruk med 6,1 prosent, eller 400 tonn, tall Riski forsikrer har blitt bekreftet av det uavhengige analysebyrået NAPA.

– Med data hentet fra «Estraden» tør vi estimere en gjennomsnittlig drivstoffbesparelse på 20 prosent på ruter med fordelaktige vindforhold, store nok rotorseil og en fornuftig marsjfart.

Cruise og tank

Neste post på programmet blir å installere rotorseil på M/S «Viking Grace» som trafikkerer ruten Stockholm – Åbo. Det LNG-drevne cruisefartøyet 57 565 bruttotonn, skal få installert ett middelsstort rotorseil, som er fire meter i diameter og 24 meter høyt. Med ett slikt seil er fartøyet forventet å redusere karbonutslippene med ca 900 tonn årlig, tilsvarende 300 tonn LNG.

I mars ble det kjent at også Maersk Tankers har satt i gang et pilotprosjekt, og har i den forbindelse bestilt to rotorseil på fem meter diameter og 30 meters høyde til en av sine Long Range 2- produkttankere (109,647 dødvekttonn).

– Sammen er disse to seilene forventet å redusere drivstofforbruket på en typisk internasjonal shippingrute med syv-10 prosent, sier Riski.

Tommy Thomassen, teknisk sjef i Maersk Tankers har uttalt til Trade Winds (krever abonnement) at dersom pilotprosjektet – som finansieres av The Energy Technologies Institute – er vellykket, er det mulighet for at rotorseilene rulles ut på rederiets LRII,- LRI -og MR-tankskip.

– Vi er veldig fornøyde med det vi har fått til så langt, planen nå er å fortsette å optimalisere teknologien, og etter som vi ekspanderer kommersielt vil vi være i stand til å utvikle større seil som kan spare mer fuel, sier Riski om årene fremover.