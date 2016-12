– Året har bestått av mye svette og en og annen gledeståre

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Brønnbåtselskapet Intership har vært i drift i to år, og har tre fartøy i drift. Daglig leder Ole Peter Brandal sier til kyst.no at de jobber med å få på plass en nybygg-kontrakt innen første kvartal 2017. – Jeg hadde aldri trodd vi skulle ha utviklet oss så mye på bare to år. 2016 har bestått av mye svette og en og annen gledeståre, sier han til kyst.no.

Daglig leder Ole Peter Brandal er entusiastisk for fremtiden til det to år «gamle» selskapet. Stikkordene for fremtiden sier han er vekst, flere fartøy i flåten og økning i administrasjon og seilende mannskap.

– Strategien vår for neste år er at vi ønsker en jevn og stabil vekst for selskapet. Vi ønsker å få kontrahert flere nybygg med langtidskontrakter. Vi ser også for oss at etterspørselen etter fartøy som tilbyr ferskvannsbehandling kommer til å øke, og det er noe vi ønsker å bidra med, opplyser Brandal til kyst.no.

Selskapet jobber nå med flere prosjekter parallelt, og Brandal sier hemmelighetsfullt at de jobber med å få på plass en nybygg-kontrakt i første kvartal av 2017.

– Jeg hadde aldri trodd vi skulle ha utviklet oss så mye på bare to år. Nå ønsker vi å fortsette utviklingen og utvide selskapet med to nye kontrakter i 2017, samt gjøre selskapet mer attraktivt for storaktørene, sier han.

Han sier de bygger alltid fartøyene der det er gunstig, men håper å få bygd fartøyene i Norge.

– Verftene i Norge er blitt mer konkurransedyktig enn tidligere. I tillegg er kvaliteten på båtene svært høy og god, legger han til.

God effekt med ferskvannsbehandling

Brønnbåtselskapet har base i Hareid i Møre og Romsdal, og har tre fartøy i drift, en brønnbåt i Skottland, en i Canada og et fartøy i Alta i Norge.

– Brønnbåten «Inter Caledonia» er nybygget vårt, denne opererer for Marine Harvest i Skottland og er en multifunksjonell brønnbåt. Den er riktignok spesialisert for ferskvannsbehandling og har et ferskvannsanlegg (omvendt osmose). Med denne metoden kan man dermed fylle båten raskt med ferskvann og dermed kunne drive kontinuerlig ferskvannbehandling av laks og ørret mot lakselus og AGD, uten tilførsel av ferskvann fra eksterne kilder, forklarer han.

– Brønnbåten ble bygget ved Besiktas skipsverft i Tyrkia og har vært i drift daglig siden april i år, og kan produsere 200 kubikk ferskvann i timen, noe som gir svært effektiv behandling, ettersom man kan behandle kontinuerlig, sier han.

«Inter Caledonia» er designet av Skipsteknisk AS i nært samarbeid med Intership AS, der Kjetil Opshaug, medeiere og flåtesjef i Intership AS, har spilt en meget sentral rolle.

Fartøyet er 69,9 meter langt, 17 meter bredt, og har et netto brønnvolum på 2 000 kubikkmeter.

– Viktig med vedlikehold og riktig mannskap

Brandal sier videre at oppdretterne ønsker forutsigbarhet fra brønnbåtselskapene, og dermed blir kravene til regularitet fra de sterke.

– Vi er avhengige av å bygge de båtene som oppdretterne ønsker. Om det er multifunksjonelle fartøy eller spesialiserte båter spiller ikke noen rolle for oss, vi utfører det kunden ønsker. Det er snakk om rundt 300 millioner kroners båter, dermed må de kunne utføre flere operasjoner, poengterer han.

For å få en jevn og god drift påpeker Intership-sjefen at det er viktig at de etter levering utfører tekniske oppgraderinger, vedlikehold og forebyggende arbeid kontinuerlig etter behov på fartøyene deres.

– Ikke minst er det viktig å få på plass det riktige mannskapet som opererer båtene i henhold til våre og oppdretternes krav, påpeker Brandal.

Opererer i tre ulike land

De to resterende brønnbåtene i flåten til Intership opererer på langtidskontrakter i Canada, British Colombia og i Alta-området.

– Brønnbåten MS Christine som går i Alta tar for seg smolt- og slakteritransport for Grieg Seafood Finnmark. Fartøyet MS Roy Kristian driftes for Marine Harvest Canada, og den utfører behandling og intern transport.

2016 beskriver Brandal som et hektisk år, preget av levering av brønnbåten «Inter Caledonia».

– Det er selvsagt en glede å få båten i gang, med banebrytende teknologi mot lakselus og AGD. Det er selvsagt krevende for en liten aktør som oss å etablere seg i tre forskjellige land, men erfaringene er gode og selskapet er under stadig utvidelse og utvikling. Vi kan oppsummere året som mye svette og en og annen gledeståre, sier han fornøyd.