Arbeidsbåt overlevert NRS Finnmark

Folla Maritime Service har overlevert nok et fartøy til NRS Finnmark. Det er det andre fartøyet av modellen Follawork 35 som er levert til NRS Finnmark den siste tiden. Fartøyet er verftets bygg nummer 66.

– Vi er stolte av å kunne levere enda et godt produkt til Norway Royal Salmon (NRS) Finnmark. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra NRS på det første fartøyet, og håper derfor at MS Karina blir like godt mottatt, sier daglig leder i Folla Maritime Service AS, Runar Brennvolleng i en pressemelding.

Fartøyet skal benyttes under tøffe værforhold, og har en utrus

tning som gjør at kunden vil få optimal utnyttelse av investeringen.

Folla Maritime Service AS ser fortsatt stor etterspørsel etter denne fartøystypen, og har ytterligere to fartøyer under bygging.

– Fartøyet er solid bygget med en fin finish. Vi er godt fornøyd med det første fartøyet, som fremstår som en fin røkterbåt med gode sjøegenskaper. Nå ser vi frem til å ta i bruk MS Karina, sier Ole Sevald Hansen i NRS Finnmark.

Fartøyet har følgende spesifikasjon:

Mål: 10,65m x 5,0m

Hovedmotor John Deere 265 HK ved/2.400 omdr.

To capstaner (3 tonn/1 tonn)

Guerra kran 7,5 t/m

Tennfjord Høytrykkspyler 28/82

Thruster 2x Sleipner type SH300

Propellanlegg levert av Nogva Motorfabrikk AS

Fartøyet er designet av Marin Design

Elektrisk anlegg: Elektroservice

Navigasjonssystem: Navy Rørvik

Fartøyet er også utrustet med instrumentpanel/konsoller som er utviklet av Folla Maritime Service i samarbeid med Retronic AS.

Om selskapet: