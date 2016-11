Arbeidsbåt: 60 000 rognkjeks – 600 nautiske mil – 60 timer

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Kvitsøy Sjøtjenester har sjøsatt sitt andre fartøy for transport av rensefisk. Nylig satt selskapet ny rekord for en rensefiskleveranse. De kjørte 600 nautiske mil og leverte 60 000 fisk på 60 timer.

Fredag 29. januar 2016 snakket Kyst.no med daglig leder Bjarte Espevik om den nye arbeidsbåten for rensefisk-transport som da var under bygging. Natt til søndag 31. januar stod produksjonslokalene deres i full fyr. Men båten ble heldigvis ikke totalskadet, og selskapet har nå rettet opp i de kosmetiske skadene på skroget, og har denne uken sjøsatt fartøyet som fikk navnet «Scallop Fighter».

– Vi har nylig sjøsatt arbeidsbåten, som er en moderne og effektiv rensefisk-båt. Den vil neste uke være i drift, og frem til da skal vi utføre tester på fartøyet, forklarer Espevik til kyst.no.

– Rognkjeks på vei

Dermed har det vesle Rogaland-selskapet to arbeidsbåter i drift, der også forgjengeren «Scallop» har fått kosmetiske oppgraderinger.

– Det har vært mye jobb i hele år, og det går som det suser hos oss. Vi er travle og er stadig ute å leverer rognkjeks til havbruksnæringen, opplyser han.

Transportøren har også et noe spesielt flagg svaiende på flaggstangen, hvor det står: – «rognkjeks på vei».

Båten har en stor brønn med kapasitet for cirka 100.000 rognkjeks, den får en marsjfart på cirka 22 knop. Den har to fremdriftsmotorer på 600 hestekrefter og kraftige sleipner hydrauliske trustere akter og forrut. Den har også en kran for tyngre løft på dekk bak. Les mer om båten her.

Han sier at fartøyet er tilpasset flere typer arbeidsoppgaver, ikke minst har det stor fart.

Selskapet har høyt fokus på fiskevelferd, og Espevik sier de har god kontroll på oksygen, vannkvalitet og har hatt lav dødelighet på rensefisken under transport.– Det var mye dårlig vær den perioden, som førte til at vi ikke fikk gjort alle leveringene våre. Så når været bedret seg, tok vi derfor flere anlegg på en tur og kjørte 600 mil på 60 timer, sier han til kyst.no.

Kvitsøy Sjøtjenester leverer rensefisk stort sett i Hordaland og Rogalands området, men ser muligheter lengre nord, ettersom de har investert i det nye og større fartøyet. De er også med på flere FOU-prosjekter som jobber med skånsom behandling og transport av rensefisk.

Ønsker å etablere landbase

Espevik sier de videre har et ønske om å etablere seg en landbase i Kvitsøy kommune ved sjøen, der en kai er tilgjengelig.

– Vi har jo et ønske om vokse og utvikle oss videre, sier han entusiastisk til kyst.no.