Aqua Seaworks utvider driften med ytterligere to fartøy

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Servicebåt-aktøren Aqua Seaworks har det svært hektisk om dagen og kan vise til økt etterspørsel av deres tjenester. Daglig leder Arne Magnar Guttelvik sier til kyst.no at pr i dag er etterspørselen etter deres tjenester, større enn det de har kapasitet til å ta, og utvider derfor flåten med to nye fartøy.

Aqua Seawork AS ble stiftet i 2013, og eies 100 % av Guttelvik Næringspark AS. Før etableringen av Aqua Seawork AS, var det morselskapet Guttelvik Næringspark AS som hadde servicebåt-bedriften.

– Etterhvert som etterspørselen etter servicebåt økte, bestemte vi oss for å etablere et eget selskap som skulle drifte servicebåtene, sier daglig leder Arne Magnar Guttelvik til kyst.no.

Han beskriver etterspørselen etter servicebåter som stor, og påpeker at mange selskaper har valgt å spesialisere seg innenfor spesielle felt.

– Noen går kun med avlusningslektere, andre driver kun med vasking av merder og nøter, mens vi har i likhet med mange andre valgt å ta ulike typer oppdrag for næringen ut fra deres behov, sier servicebåt-sjefen.

Har ytteligere to nybygg under utrusting

Aqua Seawork AS holder til i Stokksund, i Åfjord kommune. Her har de hjemmebase ved Guttelvik Næringspark AS sitt anlegg i Herfjord i Stokksund. I skrivende stund har selskapet fire båter i drift og to under bygging, alle disse er katamaraner.

– Alle er multifunksjonelle fartøy, og kan til enhver tid brukes til ulike oppdrag i havbruksnæringen. Dette gjør at vi kan utføre mange oppdrag ved den enkelte lokalitet, og for den enkelte oppdragsgiveren som pr i dag er Refsnes Laks AS og Salmar, sier Guttelvik fornøyd.

Selskapet investerer i år i to nybygg, og en ROV.

– Ut over dette har vi ikke planlagt noen større investeringer pr i dag, men markedet er i stadig endring så det gjelder å følge med på det som skjer. Vi bygger det ene fartøyet ved Fitjar Mekaniske og det andre ved Riga Shipyard. Båten vi bygger ved Riga Shipyard, er det Folla Maritime som har byggeoppdraget på, legger han til.

Dersom alt går som planlagt, blir begge nybyggene levert i løpet av april/mai i år, og begge går da rett inn på kontrakt.

– Båten som bygges på Fitjar går til Refsnes Laks AS, og den som bygges i Riga går til Salmar i Stokksund, opplyser han.

Fokus på kvalitet og nøyaktighet

Selskapet har sitt hovedfokus på nærområdet på Fosen i Nord- og Sør-Trøndelag, men tar også oppdrag i andre kommuner når de har anledning.

– Pr i dag er etterspørselen etter våre tjenester, større enn det vi har kapasitet til å ta. Vi utfører de fleste type oppdrag for havbruksnæringen, med unntak av dykking. Båtene er med på alt fra setting av anlegg, fôring, bytting av nøter, avlusning, mottak og levering av fisk, ROV oppdrag, spyling av leppefiskskjul, m.m. «Aqua Multi» og «Aqua Power» har hver sin ROV montert om bord, opplyser Guttelvik.

Selskapets viktigste satsing innenfor havbruk, sier han er å satse på mannskap som har kunnskap til å utføre de oppdragene de påtar seg.

Når han oppsummerer året så langt beskriver han det som et godt år, der alle båtene er i drift og byggingen av to nye båter går sin gang.

– Vårt mål er ikke å bli størst mulig, men fortsette å levere god kvalitet på alle oppdrag sammen med Refsnes Laks AS og Salmar og de andre aktørene som ønsker å få utført tjenester fra oss, påpeker Guttelvik.

– Aqua Seawork AS har seks ansatte i tillegg til daglig leder, da vi pr i dag kun har eget mannskap på to av fire servicebåter. De to båtene vi har eget mannskap på, går for det lokaleeide oppdrettsselskapet Refsnes Laks AS. De to båtene vi ikke har eget mannskap på, går i chart hos Salmar som også bemanner båtene, opplyser Guttelvik til kyst.no.

– Vi er med på alt fra setting av anlegg, fôring, bytting av nøter, avlusning, mottak og levering av fisk, ROV oppdrag, spyling av leppefiskskjul, m.m. Begge de to servicebåtene som vi selv har eget mannskap på, har hver sin ROV montert om bord, legger han til.

Straks en flåte på seks fartøy

Da selskapet ble etablert i 2013, hadde de fartøyene «Remy Endre» og «Aqua Power». Førstnevnte ble erstattet med «Aqua Multi» i januar 2015.

– I 2016 kjøpte vi «Aqua Master» i februar og «Aqua Pride» i oktober, når vi da får to nybygg i 2017 så har vi seks fartøy i flåten, opplyser Guttelvik.

«Aqua Multi» er den eldste båten selskapet har, og er bygget i 2002. Dette er en aluminiumsbåt på 14.97 x 8,56 m. Denne er rigget med ROV om bord, og går i dag hos Refsnes Laks AS.

– Med denne båten ligger vi på spotten, og kan ta oppdrag for andre aktører hvis det ikke er behov for oss hos Refsnes Laks AS. Vi har utført oppdrag hos Nekton havbruk og Marine Harvest, men i hovedsak er det Refsnes Laks AS og Salmar i Stokksund som benytter denne båten.

«Aqua Power» er bygget i stål med byggeår 2009, den er 14,97×9,76 m. Båten er rigger med ROV om bord, og går pr i dag i chart for Refsnes Laks AS.

«Aqua Master» er stålbåt med byggeår 2013, den er 14,99×12 m, og går i chart for Salmar i Stokksund.

«Aqua Pride» er en aluminiumsbåt med byggeår 2016, den er 14,98×10 m. Denne går i chart hos Salmar på Smøla.

«Aqua King» er en stålbåt, denne blir 14,99 x 12,5 m, og bygges av Folla Maritime ved Riga Shipyard. Denne går rett i chart når den blir levert, i løpet av første halvår 2017.

Nybygget 232, har fremdeles ikke fått noe navn, men han henviser til at på alle tegninger står det «Remy Endre», som er hans sønns navn.

Designet til «Remy Endre» er laget av Heimli Ship Design (HSD) som nylig ferdigstilte skissene på arbeidskatamaran. Fartøyet er en stålbåt som bygges hos Fitjar Mekaniske og blir 15×12 m. Heimli har i mange år samarbeidet tett med Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) og leverte i 2016 til sammen 11 nybygg. Per dags dato har de fem nye kontrakter det arbeides med for 2017. Les mer her.